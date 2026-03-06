Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron conversaciones preparatorias rumbo a la revisión conjunta del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anunciaron el inicio de conversaciones bilaterales preparatorias con miras a la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según un comunicado del United States Trade Representative, ambos funcionarios acordaron instruir a sus equipos técnicos para abrir una fase inicial de análisis sobre los temas que integrarán el proceso de evaluación del acuerdo comercial norteamericano.

La decisión marca el arranque de una etapa diplomática previa a la revisión contemplada en el propio tratado, mecanismo que permite a los países firmantes examinar el funcionamiento del acuerdo y plantear ajustes.

Las delegaciones de ambos gobiernos sostendrán una primera reunión técnica durante la semana del 16 de marzo y mantendrán encuentros periódicos para dar seguimiento al proceso.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

Las conversaciones iniciales se centrarán en un ejercicio de alcance destinado a definir las medidas que permitan asegurar que los beneficios económicos del tratado se concentren principalmente en los países miembros de la región.

El objetivo, señaló el documento, consiste en reforzar la integración productiva entre México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los temas prioritarios se incluye la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de regiones externas a América del Norte. Se busca impulsar la producción regional mediante ajustes a las reglas de origen, mecanismo que determina qué porcentaje de un producto debe fabricarse dentro de la zona para recibir trato preferencial dentro del acuerdo comercial.

Otro eje de las conversaciones contempla el fortalecimiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte. El planteamiento responde a la necesidad de consolidar la resiliencia industrial regional frente a interrupciones globales y garantizar mayor estabilidad en sectores estratégicos vinculados con manufactura, energía, tecnología y transporte.

La revisión del T-MEC forma parte de los mecanismos establecidos en el propio tratado firmado por México, Estados Unidos y Canadá, el cual sustituyó en 2020 al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo contempla evaluaciones periódicas para examinar su funcionamiento y determinar ajustes que mantengan la competitividad económica de la región.