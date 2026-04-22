Temas clave: reglas de origen, reducción de la dependencia de importaciones y aranceles al acero, aluminio y cobre, entre otros

El representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer se fue este lunes, pero su equipo técnico se quedó en México y este martes inició, junto con su similar de la Secretaría de Economía, las reuniones para afinar los temas que importan de cara a la revisión, primero bilateral, del Tratado comercial que tienen México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

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Así, en la mesa están los avances y pendientes de las discusiones previas referentes a las barreras comerciales y al Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, las reglas de origen, reducción de dependencia de importaciones externas a la región.

La Secretaría de Economía informó lo anterior y señaló que la reunión técnica de este martes y seguramente la del próximo jueves, dentro del Proceso de Revisión del T-MEC, de cara al 1ro de julio, la encabezó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano y el subsecretario de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman.

Ambos destacaron el buen momento de la relación entre México y Estados Unidos, reflejado en la reunión que tuvo el embajador Jamieson Greer, tanto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Se indicó que en la reunión de este martes se abordaron, además, los temas de los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la medida 232 aplicados por Estados Unidos al mundo y el fortalecimiento de las cadenas de suministro entre ambos países.

“Todos estos asuntos serán retomados a mayor profundidad técnica entre los equipos de ambos países”, en las reuniones que se llevarán a cabo este miércoles y jueves en Ciudad de México, precisó la Secretaría de Economía.