México y EU blindan conectividad aérea rumbo al Mundial

El embajador Esteban Moctezuma informó que México y Estados Unidos firmaron en Washington un memorándum entre la SICT y el Departamento de Transporte para resolver pendientes en conectividad aérea.

México y Estados Unidos firmaron en Washington un memorándum de cooperación en materia de transporte aéreo con la mira puesta en la Copa Mundial de 2026. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el acuerdo entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Departamento de Transporte estadounidense busca atender asuntos pendientes en la relación bilateral sobre conectividad aérea.

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Moctezuma afirmó que el incremento previsto en la demanda de vuelos durante el torneo internacional empujó la necesidad de cerrar el entendimiento. El diplomático sostuvo que el memorándum permitió destrabar temas que permanecían en la mesa de negociación entre ambos gobiernos y dijo que participó de forma directa en las conversaciones que condujeron al acuerdo.

El entendimiento coincide con el anuncio conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SICT sobre medidas para implementar el acuerdo bilateral de transporte aéreo. Entre los puntos pactados está el reconocimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de la oferta aeroportuaria metropolitana y el avance hacia su incorporación al Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015.

El acuerdo también establece diálogo continuo sobre el futuro de las operaciones aéreas entre el AIFA y Estados Unidos. En carga aérea, ambos gobiernos fijaron condiciones para garantizar acceso equitativo a infraestructura en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el AIFA, en un intento por ampliar opciones operativas para aerolíneas de ambos países.

Como parte del mecanismo, funcionarios de la SICT y del Departamento de Transporte integrarán un grupo de trabajo bilateral que dará seguimiento técnico a los compromisos y evaluará regulaciones vigentes en territorio estadounidense. El esquema contempla incorporar perspectivas de la industria aérea involucrada en operaciones binacionales.

El acuerdo surge tras meses de tensiones por decisiones regulatorias en el mercado aéreo bilateral. El gobierno mexicano presentó el entendimiento como una vía para fortalecer la conectividad internacional y ordenar la operación aeroportuaria en el Valle de México ante la presión logística que implicará la justa mundialista de 2026.