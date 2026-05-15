El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, encabezó la conmemoración por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia y formalizó la adopción de un plan de acción bilateral modernizado que guiará la relación entre ambos países en los próximos años.

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Velasco afirmó que la nueva hoja de ruta se estructura en tres ejes: diálogo político y estratégico, cooperación económica e industrial, y cooperación técnica, cultural y educativa. La agenda contempla coordinación en cambio climático, derechos humanos, igualdad de género, desarrollo sostenible y gobernanza de inteligencia artificial.

La embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, informó que la conmemoración incluirá más de 60 actividades en territorio francés. El programa contempla foros empresariales, exposiciones, actividades gastronómicas, intercambios culturales y participación de comunidades mexicanas en más de 12 ciudades.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, anunció un festival cultural franco-mexicano, una semana económica de Francia en México y encuentros empresariales en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro. También confirmó la participación francesa como invitado de honor en el Festival Cervantino 2026.

Durante el acto, la cancillería mexicana destacó el intercambio temporal del Códice Azcatitlán, resguardado en Francia, y del Códice Boturini, bajo custodia mexicana, como parte de la agenda cultural bilateral. Velasco sostuvo que el intercambio representa un reconocimiento mutuo al patrimonio histórico de ambas naciones.

▶️Hoy, en la @SRE_mx, celebramos el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, así como la adopción del Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica México‑Francia.



Esta conmemoración marca no solo un reconocimiento al pasado compartido,… pic.twitter.com/Mj5gwUbzl7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 15, 2026

La cancillería también ubicó la relación bilateral en el contexto económico. Velasco afirmó que más de 700 empresas francesas operan en México con generación de empleos directos e indirectos, mientras Francia reportó intercambios comerciales cercanos a 7 mil millones de dólares. Ambas partes vincularon la nueva etapa bilateral con el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea.

México y Francia han sostenido una relación diplomática con episodios de confrontación y cooperación desde el siglo XIX. Roberto Velasco recordó que Francia reconoció formalmente a México en 1830, tras contactos diplomáticos y comerciales iniciados años antes, en un contexto marcado por el reconocimiento internacional de la joven república mexicana.

El secretario también vinculó la relación bilateral con antecedentes políticos de mayor alcance, como la visita del presidente Charles de Gaulle a México en 1964 y la actuación del diplomático mexicano Gilberto Bosques durante la Segunda Guerra Mundial, cuando otorgó visas a perseguidos por el nazismo y el franquismo desde Marsella.

En el plano multilateral, México y Francia ratificaron coincidencias en temas de política exterior como la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento del multilateralismo y la promoción de iniciativas conjuntas en organismos internacionales. La representación francesa subrayó que ambos gobiernos buscan ampliar respaldos a propuestas comunes en Naciones Unidas.