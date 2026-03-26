México y Jordania refuerzan cooperación ante crisis en Medio Oriente

El canciller Juan Ramón de la Fuente agradeció su respaldo en evacuaciones de mexicanos en zonas de conflicto y planteó fortalecer la cooperación bilateral bajo principios de solidaridad, acción colectiva y respeto mutuo

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un encuentro en la Cancillería con el presidente del Senado del Reino de Jordania, Faisal Akef Al-Fayez, quien llevó a cabo una visita de trabajo en México con una agenda centrada en el diálogo político y la cooperación bilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Invierten 150 mdp en obras hidráulicas en Magdalena Contreras; mejora suministro de agua en más de 20 colonias

Durante la reunión, el canciller planteó que la relación entre ambos países debe sostenerse en principios de solidaridad, generosidad, acción colectiva y respeto mutuo, como base para responder de manera coordinada ante escenarios internacionales complejos, en particular aquellos vinculados con conflictos en Medio Oriente.

El funcionario mexicano reconoció el apoyo del gobierno jordano en las labores de evacuación de connacionales que permanecían en zonas de riesgo, en el contexto de la escalada reciente en la región, donde diversas rutas diplomáticas y logísticas han permitido la salida segura de ciudadanos mexicanos.

Acompañaron el encuentro la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat; y el director general de Coordinación Política, Pedro Matar, quienes participaron en el intercambio institucional.

Por parte de Jordania, integraron la delegación el embajador en México, Adli Qasem Al-Khaledi; el secretario general del Senado, Abdel Rahim Al-Waked; y el asesor de medios, Hikmat Shaher Al-Momani, quienes respaldaron los trabajos de cooperación legislativa y diplomática.

El encuentro se inscribió en un contexto de creciente coordinación internacional frente a crisis regionales, donde México ha desplegado esfuerzos consulares para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, mientras fortalece vínculos con países estratégicos en Medio Oriente.