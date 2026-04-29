México y Petrobras acuerdan colaboración tecnológica en energía: Sheinbaum

La mandataria anunció un acuerdo de colaboración con Petrobras para intercambio tecnológico en exploración, producción y combustibles, con visitas técnicas programadas para mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Petrobras acordaron colaborar en el desarrollo y aprovechamiento de tecnologías en el sector energético, sin firma formal hasta el momento.

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“Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”, señaló la mandataria al explicar el alcance del entendimiento.

El acuerdo contempla intercambio técnico en áreas como exploración, producción y transformación de hidrocarburos, así como en procesos vinculados a biocombustibles como biodiésel y etanol.

La colaboración incluye el envío de un equipo técnico de Petrobras a México el 13 de mayo para trabajar con especialistas nacionales en proyectos conjuntos.

La presidenta indicó que la empresa estatal de Brasil cuenta con metodologías avanzadas en extracción y procesamiento energético, lo que abre posibilidades de transferencia de conocimiento hacia el sector energético mexicano.

El esquema se plantea como cooperación técnica entre empresas y equipos especializados, sin implicar compromisos comerciales inmediatos ni contratos firmados.

La iniciativa forma parte de una estrategia de vinculación internacional para fortalecer capacidades tecnológicas en energía y mejorar procesos productivos.

El gobierno prevé que la colaboración permita optimizar operaciones y ampliar el desarrollo de tecnologías en el sector energético nacional.