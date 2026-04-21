México y UE afinan cumbre y acuerdo modernizado

Avanzan los preparativos para la cumbre en Ciudad de México, donde se firmará el Acuerdo Global Modernizado entre Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen, con énfasis en comercio, inversión y cooperación estratégica

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó una visita de trabajo en Bruselas, Bélgica, donde sostuvo reuniones para preparar la Cumbre México-Unión Europea, que se celebrará en Ciudad de México e incluirá la firma del Acuerdo Global Modernizado.

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Durante la gira, funcionarios de ambas partes revisaron los preparativos logísticos y políticos del encuentro bilateral, cuya fecha se anunciará próximamente. El acuerdo será firmado por Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Velasco sostuvo una reunión con António Costa, con quien acordó profundizar la cooperación en diálogo político, comercio e inversión, además de revisar los detalles del viaje a México y la firma del acuerdo bilateral.

El funcionario mexicano también se reunió con Kaja Kallas, con quien revisó la agenda bilateral e identificaron áreas de cooperación en salud, seguridad y desarrollo digital como prioridades entre México y la Unión Europea.

En materia económica y ambiental, Velasco dialogó con Teresa Ribera sobre transición energética y desarrollo sustentable, incluyendo inversión en sectores estratégicos para impulsar el crecimiento con criterios de sostenibilidad y competitividad.

La agenda incluyó encuentros con Markus Beyrer y Roberta Metsola, donde coincidieron en fortalecer el diálogo económico y parlamentario, así como en aprovechar oportunidades del acuerdo y reforzar cadenas de suministro ante riesgos globales.

El Acuerdo Global Modernizado actualizará el marco jurídico entre México y la Unión Europea, con capítulos en comercio digital, inversión y cooperación regulatoria, buscando ampliar el acceso a mercados y establecer reglas en sectores estratégicos.

La cancillería prevé que la cumbre en Ciudad de México reúna a jefes de Estado, representantes comunitarios y líderes empresariales, con el objetivo de consolidar una agenda común en crecimiento económico, seguridad y desarrollo tecnológico.

El gobierno de México informó que el proceso continuará con reuniones técnicas y diplomáticas, manteniendo coordinación para definir los alcances finales del acuerdo y los compromisos que se formalizarán durante la cumbre.