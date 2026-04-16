México y UE avanzan en tratado con eliminación de aranceles

CIUDAD DE MÉXICO, 15ABRIL2026.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, durante su participación en la Conferencia del Pueblo realizada en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la modernización del acuerdo comercial eliminará 83 por ciento de aranceles; las exportaciones podrían elevarse hasta 30 por ciento.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México y la Unión Europea avanzan en la modernización de su tratado comercial, proceso que contempla la eliminación de 83 por ciento de aranceles en diversos sectores productivos.

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El funcionario explicó que este ajuste forma parte de la actualización del acuerdo vigente, con el objetivo de ampliar el acceso de productos mexicanos al mercado europeo. Señaló que la negociación se encuentra en su fase final y que el cierre del proceso está previsto entre el 22 y el 27 de mayo.

“Sí, elimina un gran número de aranceles en diversos sectores”, afirmó Ebrard al detallar los alcances del acuerdo. Indicó que los sectores agropecuario y automotriz serán los principales beneficiados.

El secretario estimó que la eliminación de barreras comerciales permitirá un incremento en el intercambio económico. “Suponemos que cuando menos nuestra posibilidad puede llegar a aumentar las exportaciones en 30 por ciento”, declaró.

Señaló que el impacto dependerá de factores externos, aunque subrayó que las condiciones favorecen una expansión del comercio. Destacó que la apertura arancelaria generará oportunidades para la manufactura avanzada.

El secretario de Economía indicó que la eliminación de aranceles abarcará una amplia gama de productos, permitiendo a exportadores mexicanos competir en mejores condiciones. Señaló que el acuerdo también simplifica procesos comerciales y reduce costos logísticos.

Ebrard añadió que la modernización del tratado incorpora estándares regulatorios actualizados, lo que facilita el intercambio de bienes con mayor valor agregado.

Subrayó que la estrategia busca diversificar destinos de exportación y disminuir la dependencia de un solo mercado, abriendo oportunidades para pequeñas y medianas empresas.

El acuerdo forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la presencia de productos mexicanos en el exterior y consolidar la relación comercial con Europa.