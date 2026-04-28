México y UE avanzan hacia firma del acuerdo modernizado

El secretario Roberto Velasco se reunió con el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, para avanzar en la cooperación bilateral, con miras a la firma del Acuerdo Global modernizado

El secretario Roberto Velasco sostuvo una reunión con el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, para dar seguimiento a la visita reciente a Bruselas y avanzar en la agenda bilateral entre México y el bloque europeo

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“Gracias canciller por esta excelente reunión que permitió dar seguimiento a su exitoso viaje a Bruselas y avanzar en el trabajo conjunto para fortalecer nuestra asociación estratégica”, afirmó Francisco André en sus redes sociales.

El encuentro ocurrió tras la gira del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Bruselas, donde sostuvo reuniones con el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, además de encuentros con autoridades de España y Bélgica.

Las reuniones en Europa permitieron reafirmar la voluntad de fortalecer la cooperación política, económica y de innovación entre México y la Unión Europea, así como avanzar en los preparativos de una cumbre bilateral en la que se prevé la firma del Acuerdo Global modernizado.

“Las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y la Unión Europea se encuentran en su mejor momento”, señaló el embajador André al referirse al contexto del diálogo bilateral.

El Acuerdo Global vigente, en operación desde el año 2000, permitió la expansión del comercio bilateral y la cooperación política, mientras que su versión modernizada contempla la eliminación de aranceles en exportaciones agroalimentarias, mayor protección a productos mexicanos mediante indicaciones geográficas y el impulso a sectores tecnológicos.

El proceso de modernización también incorpora medidas para ampliar las oportunidades de pequeñas y medianas empresas y fortalecer compromisos en materia de desarrollo sostenible, en línea con la agenda compartida entre ambas regiones.

La reunión en la Ciudad de México consolida el seguimiento político a los acuerdos alcanzados en Bruselas y mantiene activa la ruta institucional hacia la actualización del marco comercial y de cooperación entre México y la Unión Europea.