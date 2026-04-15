México y UE perfilan exportaciones agroalimentarias estratégicas

Autoridades, empresas y representantes de México y la Unión Europea identificaron oportunidades para fortalecer exportaciones agroalimentarias tras la modernización del acuerdo bilateral.

México y la Unión Europea avanzan en la identificación de oportunidades para fortalecer las exportaciones agroalimentarias en el marco del Acuerdo Global modernizado. Durante un foro binacional, autoridades, empresas y representantes del sector productivo delinearon rutas para ampliar la presencia de productos mexicanos en el mercado europeo.

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El encuentro reunió a más de 60 empresas, ocho gobiernos estatales y representantes diplomáticos, con el objetivo de alinear estrategias comerciales y eliminar barreras técnicas que limitan el acceso de alimentos mexicanos a Europa. Los participantes revisaron estándares de calidad, certificaciones y procesos logísticos necesarios para competir en ese mercado.

Funcionarios y especialistas coincidieron en que la apertura comercial exige apropiación de información por parte de productores. Señalaron que el conocimiento de normas europeas, etiquetado y trazabilidad resulta clave para convertir oportunidades en exportaciones sostenidas.

El foro se desarrolló en el contexto de la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, que busca actualizar reglas comerciales vigentes desde el año 2000. Esta actualización incorpora disposiciones sobre comercio agroalimentario, sostenibilidad y acceso a mercados, lo que amplía el potencial exportador del país.

Las autoridades destacaron que la estrategia incluye coordinación entre dependencias federales, gobiernos estatales y sector productivo. El objetivo es generar valor agregado en la producción nacional y fortalecer la competitividad de comunidades rurales mediante acceso a mercados internacionales.

El proceso continuará con mesas técnicas y seguimiento institucional para facilitar el cumplimiento de requisitos europeos. La agenda prevé consolidar cadenas de exportación y diversificar destinos comerciales, con énfasis en productos agroalimentarios con potencial de crecimiento en Europa.