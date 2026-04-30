El anuncio formaliza el diálogo político al más alto nivel y fija un calendario inmediato para la cooperación entre México y la Unión Europea

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, informó que la próxima cumbre entre la Unión Europea y México se llevará a cabo el 22 de mayo en la Ciudad de México, tras una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Tras mi conversación telefónica con Claudia Sheinbaum, me complace anunciar que la próxima cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en Ciudad de México”, publicó Costa.

🇪🇺🤝🇲🇽 Tras mi conversación telefónica con @ClaudiaShein, me complace anunciar que la próxima cumbre UE-México tendrá lugar el 22 de mayo en Ciudad de México.



Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el… — António Costa (@eucopresident) April 30, 2026

Costa señaló que ambas partes comparten una visión basada en cooperación, crecimiento sostenible y respeto al derecho internacional.

“Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el derecho internacional, nos une a Europa y a México”, indicó.

El encuentro se inscribe en la relación entre la Unión Europea y México en materia política y económica. La agenda incluye:

Comercio

Inversión

Clima

Medio ambiente

Energía

Igualdad de género

Salud

Investigación

Costa expresó interés en visitar México para avanzar en esas prioridades conjuntas, lo que coloca la cumbre como punto de coordinación de políticas entre ambas partes.

La definición de temas plantea continuidad en la relación bilateral y establece líneas de trabajo en sectores estratégicos para ambos actores.

El anuncio formaliza el diálogo político al más alto nivel y fija un calendario inmediato para la cooperación entre México y la Unión Europea.