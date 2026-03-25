¿México ya no tiene abridores? La alarmante escasez de pitchers en MLB se refleja en Opening Day 2026

La tarde del 30 de marzo de 2023, Julio Urías subió a la lomita del Dodger Stadium. Todo México se puso de pie para apoyarlo, sin imaginar que se convertiría en el último lanzador tricolor en abrir un Opening Day de Grandes Ligas en mucho tiempo. El zurdo culichi —as de los Los Ángeles Dodgers en aquella época— hizo historia al ser el duodécimo nacido en territorio azteca en recibir dicha distinción, pero desde entonces, ningún otro serpentinero nacional ha probado la dulce miel de inaugurar una temporada para algún equipo de MLB.

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Urías fue exiliado de Las Mayores por violar las políticas de conducta meses después. Ahora, han pasado dos años, 11 meses y 22 días y la situación ha empeorado bastante para la legión de pitchers mexicanos en Las Mayores sin él. Para el Opening Day 2026, los lanzadores nacionales confirmados como parte de los rosters fueron abridores de fondo o relevistas, muy lejos de ser abridores del Juego Inaugural.

La tradición de ver a un mexicano tomar la pelota en el primer juego de la temporada —una costumbre que se remonta a los años de Fernando Valenzuela o Teodoro Higuera, y que nombres como Jorge de la Rosa, Oliver Pérez o Yovani Gallardo mantuvieron— llegó a un punto crítico que nadie quiere aceptar como definitivo.

México contará con una mayor presencia de bateadores en los lineups titulares; sin embargo, resalta la alarmante escasez de pitchers abridores, una situación que ya incluso ha afectado al equipo nacional durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2026. Lo cierto es que en comparación con el Opening Day 2025, para este 2026 hay un pelotero mexicano más en los rosters de inicio, pero también ese punto flaco.

La mayoría de los jugadores de posición llegan con un lugar prácticamente asegurado en el lineup diario de sus respectivos equipos. Nombres como Alejandro Kirk, Isaac Paredes, Randy Arozarena y Jarren Durán son ahora los que llevan en alto la Bandera de México. Pero a la defensiva, ya no hay una pieza principal.

“No (ve escasez de lanzadores), yo digo que México, gracias a Dios, ha sido lo fuerte el pitcheo. Pero ahora se ha visto más el bateo y eso es bueno, de que ahora ya los bateadores están sobresaliendo mucho en Estados Unidos. Como el caso de Kirk, como Paredes. Es bueno que ya el bateo se está poniendo al nivel del pitcheo”, dijo meses atrás Oliver Pérez a OVACIONES sobre este fenómeno.

“Lo fuerte pueden ser los relevos, (Andrés Muñoz), ahorita puedo asegurar que es uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas, ojalá se mantenga así”, continuó el experimentado lanzador.

Y es cierto, pues mientras los abridores escasean, México ha producido en los últimos años una camada de relevistas de élite. Andrés Muñoz es quizás el ejemplo más brillante, un cerrador que hace temblar a los bateadores rivales con su recta. Pero el béisbol es un deporte de conjunto y no tener a un abridor fiable cobró factura en el Clásico Mundial pasado.

México no contará con ningún abridor en las Grandes Ligas este inicio de temporada. De hecho, de sus exponentes sólo José Urquidy con Pittsburgh Pirates hizo el equipo, pero como relevo. El mazatleco, que en Houston Astros aprendió a ser un abridor confiable, ahora inicia un nuevo capítulo en su carrera tras recuperarse de la cirugía Tommy John.

Javier Assad, quien venía levantando la mano como opción en rotación, iniciará la campaña en Triple A, en espera de una nueva oportunidad, también por culpa de las lesiones. El tijuanense, que brilló en el Clásico Mundial, tendrá que esperar su turno en Iowa, con la esperanza de que la llamada a las Grandes Ligas llegue pronto.

Tanto Assad en Chicago Cubs como Valente Bellozo de Miami Marlins, fueron opcionados a Ligas Menores y las opciones se redujeron al mínimo. Por décadas, México fue reconocido por sus sólidos abridores en MLB, ya eso no existe más. Mientras llegan futuras generaciones, la bandera tricolor ondea en otros rincones del diamante.