Mextenis dice adiós a Alejandro Burillo, el Güero que cambió el tenis nacional desde Acapulco: “Seguiremos trabajando para honrar tu legado”

El texto resume cómo Alejandro Burillo Azcárraga transformó el Abierto Mexicano de Tenis y el desarrollo del tenis en México mediante la creación y expansión de torneos de alcance internacional

Alejandro Burillo Azcárraga fue un apasionado del deporte. Pero luego de su largo recorrido en el fútbol mexicano al frente del Atlante y la Federación Mexicana de Futbol, decidió cambiar el balón por la raqueta, y en 1998 adquirió a través de la empresa Grupo Pegaso, los derechos del Abierto Mexicano de Tenis (AMT). Y tras no disputarse al año siguiente, mudó el torneo a Acapulco, donde se consolidó como el mejor ATP de Latinoamérica.

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El Güero dejó una huella para la posteridad en la industria deportiva nacional. Pero su legado, más allá del balompié, se escribe con una raqueta en la tersa arena de la costa de Guerrero. Y es que de no ser por Burillo, el Abierto Mexicano de Tenis no sería lo que es ahora.

Gracias a Mextenis, el AMT pasó de ser un torneo local y de discreto nivel en la Ciudad de México, a convertirse en el ATP 500 más importante de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo.

“Mextenis informa con profundo pesar el fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de la organización en 1992. En Mextenis fuimos testigos de su visión hecha realidad y de un proyecto que creció hasta convertirse en una plataforma de alcance global”, dijo la empresa.

Así informa Mextenis el fallecimiento de Alejandro Burillo. QEPD 🙏 pic.twitter.com/MzKU5xkvGI — Martín Avilés 🇵🇸🇻🇪🇨🇺🇮🇷 (@martin_aviles) April 16, 2026

La historia del torneo inició en 1993 en el Club Alemán de la capital. Pero fue en 1998, cuando Burillo, a través de Grupo Pegaso —y luego Mextenis— tomó la gestión. En 1999 no se realizó. Y para el 2000, Acapulco se convirtió en la nueva sede. Al mismo tiempo, el torneo obtuvo la certificación ATP International Series Gold, y más tarde, la categoría de ATP 500.

Para 2014, gracias a la visión del Güero, llegó otro cambio fundamental: la superficie pasó de tierra batida a pista dura, lo que atrajo a figuras como Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Juan Martín del Potro, Nick Kyrgios y Rafael Nadal. Más recientemente, participó Carlos Alcaraz en la edición 2021.

En 2022, el AMT inauguró el estadio Arena GNP, mientras Renata Burillo asumió el control de Mextenis. Por problemas de salud, el empresario se mantuvo alejado del público.

Además, Burillo impulsó el Abierto de Los Cabos, el ATP 250, que en 2026 cumple 10 años. También se desarrolló el Cabo Sport Complex, donde han participado figuras como Daniil Medvedev y Alexander Zverev. Asimismo, se organizaron torneos Challenger en León, Cancún y San Luis.

Finalmente, se concretó la exhibición de Roger Federer en México en 2019, junto a Alexander Zverev, ante más de 42 mil asistentes en el evento “The Greatest Match” en la Plaza México.

“Mextenis” concluyó que su liderazgo dejó un legado que sigue vivo en cada torneo, despidiéndose del hombre que cambió el tenis en México para siempre.