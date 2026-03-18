así es el registro SEP en “Mi derecho, mi lugar” y quiénes pueden aplicar

Conoce cómo hacer el registro en ‘Mi derecho, mi lugar’ de la SEP y asegura tu ingreso al bachillerato sin examen. Requisitos, fechas y pasos clave

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la apertura del registro para el programa “Mi derecho, mi lugar”, una iniciativa que permitirá a miles de estudiantes ingresar al bachillerato sin necesidad de presentar examen de admisión.

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Este nuevo esquema tiene como objetivo central garantizar el acceso a la educación media superior, eliminando los filtros que históricamente han limitado el ingreso de estudiantes.

Con ello, se busca que más jóvenes puedan continuar su formación académica sin enfrentar procesos de selección restrictivos.

A través del programa “Mi derecho, mi lugar”, los aspirantes tendrán la posibilidad de elegir distintas opciones educativas de nivel bachillerato y obtener un espacio con base en los criterios establecidos por la SEP, sin necesidad de presentar examen de admisión

SEP abre registro para bachillerato sin examen

El programa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la SEP para ampliar la cobertura educativa en el país. Su objetivo es asegurar que todos los estudiantes que concluyen la secundaria tengan un espacio garantizado en alguna institución de nivel medio superior.

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El proceso de registro se realiza completamente en línea mediante una plataforma oficial, donde los aspirantes deben crear una cuenta y completar su información personal y académica. Este paso es obligatorio para poder participar en la asignación de lugares.

Fechas de registro a Mi derecho, mi lugar

En cuanto a las fechas clave, la convocatoria fue publicada el 13 de febrero de 2026, el registro estará abierto del 17 de marzo al 14 de abril de 2026, y los resultados se darán a conocer el 18 de agosto de 2026. Además, habrá periodos de atención extemporánea y para aspirantes sin certificado durante agosto.

¿Quiénes pueden participar en el registro?

El programa está dirigido a diversos perfiles, como:

Estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Personas que ya concluyeron la secundaria y cuentan con certificado.

Estudiantes inscritos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Aspirantes que están terminando la secundaria fuera de la zona metropolitana.

Requisitos para realizar el registro

Para registrarse, es necesario contar con datos personales actualizados, información escolar vigente y completar el proceso dentro del periodo establecido, consolidando así un nuevo modelo que prioriza el acceso universal a la educación.