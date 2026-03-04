Mi Rival: horario, elenco, dónde ver y de qué trata la nueva telenovela de Sebastián Rulli y Alejandra Barros

Mi Rival se estrenó este 2 de marzo, con Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden en un intenso triángulo amoroso.

La pantalla de Univision se enciende este 2 de marzo a las 9 p. m., hora del Este, con el esperado estreno de Mi Rival, un melodrama que coloca en el centro un conflicto tan apasionado como devastador: una madre y su hija enamoradas del mismo hombre.

Encabezada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden, la producción promete una historia cargada de pasión, traición y venganza, bajo la dirección de Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision.

Un triángulo que rompe lazos familiares

La trama sigue a Paloma García, una madre soltera decidida y protectora, cuya relación con su hija Bárbara se fractura cuando ambas se enamoran de Renato Tirado, un empresario seductor que desata una batalla emocional sin precedentes.

Mientras Paloma lucha por recuperar el amor y recomponer su familia, Bárbara está dispuesta a todo para quedarse con Renato, incluso a enfrentar y desafiar a su propia madre. La historia escala entre secretos revelados, resentimientos acumulados y decisiones irreversibles.

El elenco lo completa Arturo Peniche, quien aporta fuerza a esta saga donde cada capítulo promete confrontaciones intensas y giros inesperados.

Producción de alto nivel y melodrama clásico renovado

La productora Carmen Armendáriz apuesta por una puesta en escena con cuidada cinematografía y escenarios detallados, elevando la calidad visual del melodrama tradicional. Según ha adelantado Sebastián Rulli, la serie lleva las emociones “a la máxima intensidad”, explorando las contradicciones internas y la complejidad de sus personajes.

Horario y dónde ver Mi Rival

Estreno: 2 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 Canal: Univision

Univision Horario: 9 p. m. (Este) / 8 p. m. (Centro)

9 p. m. (Este) / 8 p. m. (Centro) Streaming: Disponible en ViX Premium

Inspiración literaria

La historia está basada en la radionovela Cuando la rival es una hija, escrita por Inés Rodena. El relato original aborda temas como los celos, la redención y los vínculos familiares llevados al límite, elementos que ahora regresan con una adaptación contemporánea.

Con un conflicto tan universal como el amor prohibido dentro de la familia, Mi Rival apuesta por convertirse en uno de los estrenos más comentados del año en la televisión hispana de Estados Unidos.