Miami GP 2026: McLaren ya no es el rey y Cadillac con Checo Pérez buscará su oportunidad en casa

Hace apenas un año, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris volaban en el Autódromo Internacional de Miami. El australiano ganó su cuarta carrera de la temporada, al superar fácilmente al poleman Max Verstappen y dejándolo 40 segundos atrás, mientras su coequipero británico completaba un doblete histórico. Fue la tercera victoria consecutiva para el oceánico y sexta de su carrera, y aquel día parecía el inicio de una era papaya. Pero la Fórmula 1 es un deporte de memoria corta.

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Ahora, tras una pausa obligada de 34 días por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente provocado por Estados Unidos y su aliado Israel, el panorama ha cambiado por completo. Mercedes es el equipo a batir, con Kimi Antonelli como líder del campeonato con 72 puntos, seguido de George Russell con 63. Ferrari acecha con Charles Leclerc y Lewis Hamilton con 49 y 41 unidades, respectivamente, mientras que McLaren ya no luce ese mismo poderío arrollador.

Cadillac y Checo Pérez: oportunidad en casa

Precisamente ese cambio en el orden jerárquico abre una ventana para el equipo más novato de la parrilla. Para Cadillac, la escudería de origen estadounidense que tiene al mexicano Checo Pérez y a Valtteri Bottas como pilotos, el Gran Premio de Miami representa una oportunidad inmejorable para intentar recortar distancias con el resto de la parrilla. Es su primera vez corriendo en casa, en un país que apuesta fuerte por la F1, y el Hard Rock Campus, sede de los Miami Dolphins de la NFL, se transforma una vez más en un recinto de primer nivel.

El circuito de 5.3 kilómetros, que serpentea por los alrededores del estadio con capacidad para 65 mil espectadores, combina curvas técnicas, dos largas rectas a máxima velocidad y secciones con peralte negativo que castigan cualquier error. Por tercer año consecutivo, Miami acoge el formato F1 Sprint, lo que significa que los equipos solo dispondrán de una sesión de práctica extendida de 90 minutos el viernes antes de que arranque la acción intensa del fin de semana.

Desafíos técnicos y climáticos en Miami

Las condiciones en Florida son otro factor a considerar. El clima cálido genera altas temperaturas en la pista, que suelen superar los 50 °C y provocan un sobrecalentamiento significativo de los neumáticos traseros, especialmente en la sección intermedia de baja velocidad. La gestión de la energía también juega un papel crucial, aunque la naturaleza del circuito, con varias oportunidades para acumular energía antes de las largas rectas, hace que el desafío sea un poco más manejable que en otros trazados.

Además, los recientes cambios normativos de la FIA han reducido algunas complicaciones, pero los equipos siguen lidiando con la preparación de la vuelta de salida, la optimización del despliegue y el desarrollo de un plan sólido para competir en carrera. Junto con Austria y Las Vegas, Miami tiene el mayor número de eventos con frenadas fuertes del calendario, con tres zonas de Modo de Línea Recta (SLM) definidas por el reglamento.

Este será el quinto Gran Premio de Miami desde su inclusión en el calendario en 2022, y el circuito ya tiene su propia historia. Verstappen y Red Bull ganaron las dos primeras ediciones; Norris logró su primera victoria en F1 en 2024; y el año pasado, McLaren hizo el doblete con Piastri por delante de Norris. Un dato curioso es que hasta ahora, el piloto más rápido en la clasificación nunca ha ganado la carrera, siempre ha terminado segundo.

Este año, el GP de Miami será la edición número 83 de un campeonato mundial en Estados Unidos, lo que coloca al país por delante de Alemania y Gran Bretaña en el segundo lugar con más Grandes Premios organizados, solo por detrás de Italia con 107. Lewis Hamilton y Max Verstappen, con seis victorias cada uno en suelo estadounidense, son los pilotos más exitosos en la historia del país, y ambos estarán en la parrilla de Miami. Para Checo Pérez y Cadillac, la meta está en aprovechar el desorden, sumar puntos y demostrar que el equipo estadounidense puede crecer en casa.