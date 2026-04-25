La gobernadora está “invitada” a acudir este martes a las 11:00 horas ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara alta del Senado

Las operaciones de agentes estadounidenses en territorio de Chihuahua, la existencia de convenios, los mecanismos de coordinación y el número de operativos realizados son los temas que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velasco, pidió a la gobernadora María Eugenia Campos Galván aclarar en una reunión de trabajo con integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad, programada para este martes en la Cámara alta.

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“Estamos pidiéndole conforme a nuestras atribuciones constitucionales, que acuda a una reunión de trabajo para que nos explique ¿tenían convenio, no tenían, desde cuándo venían realizando estas operaciones, ¿cuántos grupos y cuántos operativos se han realizado a la fecha, ¿con quién se coordinó? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Existió la comunicación, la definición de esa estrategia?”, señaló.

A través de un video, el también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara alta, indicó que el caso deriva de “un fatal accidente que se lamenta mucho”, en el que dos agentes norteamericanos perdieron la vida, y posteriormente se conoció que presuntamente realizaban trabajos operativos en territorio nacional, en el estado de Chihuahua. Subrayó que no se trata de un asunto político: “No es un asunto de tintes políticos porque igual si hubiera sucedido en cualquier otro estado”.

Expuso que el tema está relacionado con la defensa de la soberanía, las libertades de los mexicanos, el marco jurídico que regula las relaciones exteriores y, principalmente, la seguridad nacional.

Recordó que la Constitución establece que la conducción de la política exterior corresponde al titular del Ejecutivo federal, en este caso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mier Velasco indicó que el Senado de la República evalúa y aprueba la política exterior, además de ratificar nombramientos, y que su responsabilidad como integrantes de la Federación y del Pacto Federal es defender la soberanía del país. En ese sentido, afirmó que “se violentó todo ese marco legal”, particularmente en materia de seguridad nacional.

Detalló que la Constitución establece que para la celebración de convenios, tratados o acuerdos en esta materia se requiere el apoyo, la aprobación y el registro del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “Nada de eso presuntamente sucedió”, advirtió.

Señaló que la reunión busca defender la ley, la Constitución, el Pacto Federal y el federalismo, y advirtió que, de no hacerlo, se desvanecería la necesidad del propio Pacto Federal y de la República establecidos en la Constitución.

Finalmente, recordó que el artículo 39 establece que la soberanía reside en el pueblo, y sostuvo que el encuentro se realizará con respeto, pero con el objetivo de defender la Constitución, la ley, la soberanía y la seguridad nacional y aseguró que el Senado dará seguimiento al caso y mantendrá informada a la ciudadanía.