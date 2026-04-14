Ricardo Anaya afirmó que la postura de Sheinbaum sobre extracción no convencional marca un giro frente a López Obrador, quien rechazó el fracking y la iniciativa privada

Mientras el coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, respaldó la posibilidad planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de explorar tecnologías distintas al fracking tradicional para extraer gas natural y aseguró que su bancada está dispuesta a discutir los incidentes registrados en Dos Bocas y el Golfo de México, el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el gobierno debe permitir abiertamente el uso de métodos no convencionales de extracción y alianzas con la iniciativa privada, al sostener que la negativa de los últimos años dejó a México dependiente del gas natural de Estados Unidos.

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En conferencia de prensa, Ignacio Mier Velazco respaldó la posibilidad planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de analizar mecanismos distintos al fracking tradicional para reducir la dependencia energética del país.

El legislador señaló que Morena está dispuesta a revisar los incidentes ocurridos en la refinería de Dos Bocas y el derrame en el Golfo de México si la oposición presenta formalmente la petición ante la Junta de Coordinación Política.

Afirmó que ya existen explicaciones de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos sobre esos hechos, pero sostuvo que Morena no tiene inconveniente en volver a discutirlos y que no tiene nada que ocultar.

En tanto, Ricardo Anaya Cortés sostuvo que las declaraciones de Claudia Sheinbaum representan un viraje respecto de la política impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que durante años Morena rechazó el fracking y la participación privada en la extracción de gas, lo que, dijo, provocó que México importe más de 75 por ciento del gas natural que consume.

“Si el día de mañana el gobierno de Estados Unidos nos cerrara la llave, sólo duramos dos días con gas natural en México“, advirtió, al señalar que no tiene nada de malo utilizar métodos no convencionales para extraer gas, siempre que se haga con apego a las normas ambientales.

También sostuvo que Pemex debe hacer alianzas con empresas privadas que sí cuentan con la tecnología para explotar los yacimientos ubicados en el Golfo de México.

Añadió que, del lado de Texas, en la misma franja geológica, ya se extrae ese gas y posteriormente se vende a México.

Anaya Cortés vinculó además el nuevo incendio y los incidentes en Dos Bocas con lo que calificó como la incapacidad de Pemex.

Afirmó que la refinería de Dos Bocas ha registrado ya cuatro incidentes graves y sostuvo que, pese a la inversión realizada, opera peor que las refinerías antiguas del país.