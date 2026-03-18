El presidente de la Jucopo en el Senado afirmó que se cumplirá todo el proceso legislativo, con una mayoría garantizada y apertura al diálogo con la oposición

El denominado “Plan B” en materia electoral podría aprobarse antes de Semana Santa, pero no será mediante fast track y se cumplirá con todo el proceso legislativo, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ignacio Mier Velazco, quien además afirmó que cuentan con los votos necesarios para su aval.

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El legislador explicó que la ruta parlamentaria se desarrollará conforme a lo establecido en la ley, por lo que se prevé agotar cada una de las etapas en comisiones y en el pleno durante el actual periodo ordinario, sin omitir ninguna de las fases que marca el procedimiento.

Sostuvo, el también coordinador parlamentario de Morena, que su bancada, junto con sus aliados, tiene garantizada la mayoría para aprobar la reforma, por lo que el avance del dictamen se dará conforme a lo previsto dentro del calendario legislativo.

Indicó que el proceso incluirá la discusión en comisiones, la presentación del dictamen y su posterior análisis en el pleno, donde se llevará a cabo la deliberación correspondiente antes de su votación.

Añadió que también existe disposición para dialogar con quienes han expresado desacuerdo con la iniciativa, a fin de escuchar sus planteamientos y, en su caso, construir acuerdos dentro del propio proceso legislativo.

Señaló que este diálogo no implica detener el curso de la reforma, sino abrir espacios para la discusión de los distintos puntos de vista en el marco institucional del Congreso.

Precisó que el dictamen seguirá su curso conforme a los tiempos establecidos, garantizando que se cumplan los procedimientos parlamentarios y que la propuesta sea analizada en cada una de sus etapas.

Mier Velazco reiteró que la discusión se realizará en apego a la normatividad vigente, privilegiando el debate legislativo y el cumplimiento del proceso en su totalidad.