Mier y Velasco refrendan respaldo a Sheinbaum en medio de señalamientos por caso Sinaloa

El coordinador de Morena en el Senado rechazó que el partido esté debilitado por los señalamientos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa

Los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, y del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, arribaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde adelantaron que manifestarán su respaldo político a la mandataria federal y a la coalición legislativa conformada por Morena, PVEM y PT.

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A su llegada, Ignacio Mier Velazco rechazó que Morena se encuentre debilitado por las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, señalados presuntamente por tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

“No, está más saludable que nunca”, respondió al ser cuestionado sobre un posible debilitamiento del movimiento, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

“Venimos aquí a la reunión que tradicionalmente tiene la coalición con la presidenta. A cerrar filas con México, con la patria, con la soberanía y con la jefa del Estado mexicano. Lo más importante es ratificarle a la jefa del Estado mexicano que cuenta con el respaldo total, absoluto, indeclinable e irrenunciable de sus compañeros de movimiento que integran la coalición Juntos Haremos Historia”.

Mier Velazco explicó que el encuentro no pudo realizarse la semana pasada y señaló que durante la reunión harán una evaluación del trabajo legislativo impulsado por la mayoría oficialista.

“No se pudo realizar la semana pasada y hoy, una semana después, venimos aquí a la reunión. Haremos una evaluación de lo que hoy vamos a informar. Lo hacemos, primero, en colaboración republicana”, indicó.

El senador destacó que Morena y sus aliados comparten la misma agenda respaldada por más de 36 millones de votos y aseguró que durante el periodo legislativo se aprobaron dos reformas constitucionales, dos nuevas leyes y 37 reformas en distintas disposiciones legales en materias de seguridad, derechos humanos, bienestar, cultura, ciencia y tecnología.

Por su parte, Manuel Velasco Coello aseguró que los legisladores del Partido Verde respaldan plenamente a la mandataria federal y reconoció los resultados obtenidos en los primeros 19 meses de gobierno.

“Nosotros como legisladores del Partido Verde, por supuesto que refrendamos nuestro respaldo y apoyo a la presidenta de nuestro país”, afirmó.

El senador destacó que durante la actual administración se ha logrado una reducción de 45 por ciento en los homicidios dolosos y sostuvo que el gobierno federal ha enfrentado los desafíos internacionales con prudencia.

“En 19 meses se han reducido 45 por ciento los homicidios dolosos. Y por supuesto que en el mundo y en la globalización hay retos, hay desafíos, pero como ella misma lo ha dicho: prudencia, cabeza fría e inteligencia, y se han podido ir resolviendo”, indicó.

Velasco Coello afirmó que la alianza entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ha permitido sacar adelante reformas constitucionales y legales impulsadas por el gobierno federal.

“Llevamos más de 26 reformas constitucionales que gracias a la coalición Morena, Verde y Partido del Trabajo se han logrado sacar adelante. Sin los votos de todos no se hubieran logrado, además de las más de 40 reformas legales que hemos impulsado durante su gobierno”, señaló.

El legislador ecologista aseguró que existe cohesión entre los integrantes de la coalición oficialista y reiteró el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que “todos los senadores de la coalición Morena, Verde y Partido del Trabajo estamos aquí refrendando nuestro respaldo”.