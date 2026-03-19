Migrantes podrán pagar IMSS y vivienda desde Finabien

El gobierno amplió el uso de la tarjeta de Financiera para el Bienestar para que mexicanos en EU cubran cuotas del IMSS como trabajadores independientes y mantengan al corriente pagos del Infonavit

El gobierno federal coordinará los servicios de Financiera para el Bienestar con los esquemas de seguridad social y vivienda para mexicanos en el exterior, con el propósito de que quienes radicaron en Estados Unidos mantengan cuotas del IMSS y, próximamente, pagos relacionados con créditos y ahorro del Infonavit desde una sola plataforma digital.

LEE ADEMÁS: Selección Mexicana: ¿Cuándo se define su último rival para el Mundial 2026?

Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que el esquema de Personas Trabajadoras Independientes para mexicanos en el exterior replica el modelo abierto en el país para quienes laboran por cuenta propia, con cobertura de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, y retiro, así como acceso a estancias y prestaciones sociales para beneficiarios.

El mecanismo incorpora al núcleo familiar del afiliado, de modo que cónyuge o concubina, padres, madres, hijas e hijos puedan acceder a servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos, además de otras prestaciones derivadas del régimen de seguridad social.

Robledo detalló que el registro se concreta mediante el portal del IMSS con la CURP, un número de seguridad social, datos de contacto y un domicilio en México, tras lo cual cada persona captura su ingreso mensual y elige la periodicidad del pago, que puede cubrirse de manera mensual, bimestral, semestral o anual.

Informó que ya había 19 mil 500 mexicanos en el exterior inscritos en este programa; dos mil 300 completaron semanas cotizadas y accedieron a una pensión; además, 17 mil beneficiarios quedaron registrados en México como parte de la cobertura familiar.

Octavio Romero, director general del Infonavit, anunció que la siguiente etapa consiste en habilitar dentro de Finabien una opción para que migrantes que adquirieron vivienda con crédito del instituto puedan continuar sus pagos desde Estados Unidos, bajo el programa Infonavit Sin Fronteras, sin comisión para la persona acreditada.

Romero añadió que el instituto también avanzó en el régimen extraordinario para trabajadores independientes, quienes podrán abrir una subcuenta de vivienda, generar ahorro con intereses y usarlo más adelante para comprar, construir o remodelar una casa.

La directora de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía, informó que la tarjeta de la institución llegó a 132 mil 827 plásticos activos, con una expansión acelerada desde su relanzamiento.

Mejía señaló que la comisión por envío de remesas quedó en 2.99 dólares, lo que colocó a Finabien como una de las opciones más competitivas para connacionales.