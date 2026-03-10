Oportunidades para el sector turismo y participación política es de interés de los mexicanos, asegura Pedro Haces

Esta semana un grupo de líderes migrantes visitará la Cámara de Diputados para sostener un encuentro con integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, con el objetivo de intercambiar propuestas y fortalecer la participación de la comunidad migrante en la vida democrática de México.

El diputado Pedro Haces Barba explicó que es fundamental mantener una comunicación directa con los trabajadores mexicanos que viven fuera del país y escuchar sus planteamientos sobre los retos que enfrentan en el exterior.

“Los mexicanos que viven en Estados Unidos no solo aportan a la economía de México con su trabajo y sus remesas, también deben tener voz en las decisiones que construyen el futuro de nuestro país”, señaló.

Como parte de su agenda de trabajo, el diputado visitó Florida, donde sostuvo reuniones con dirigentes migrantes y representantes de trabajadores del sector turismo para dialogar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad mexicana en el exterior, particularmente ante el crecimiento que se espera en esta industria rumbo al Mundial 2026.

En los encuentros con líderes de la comunidad mexicana migrante y representantes sindicales del sector turismo, con el objetivo de fortalecer el diálogo con los connacionales que viven en el exterior y abordar temas clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su visita a Houston, Texas, el legislador fue recibido por la cónsul de México, María Elena Orantes López, con quien sostuvo reuniones con dirigentes de la comunidad mexicana y representantes del sector turístico, una industria que tendrá un papel estratégico ante el Mundial que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante estos encuentros también se abordaron temas relacionados con la reforma electoral que será analizada en la Cámara de Diputados, particularmente en lo referente a la participación política de los mexicanos que viven fuera del país.

El legislador señaló que esta gira de trabajo continuará con reuniones adicionales con representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos, incluyendo actividades en Washington, D.C., con el propósito de mantener un diálogo permanente con los mexicanos que viven fuera del país.