Mauricio Tabe afirmó que se requieren al menos 182 millones de pesos para seguridad, limpieza, bacheo y atención de emergencias rumbo al Mundial 2026

La alcaldía Miguel Hidalgo rechazó la posibilidad de albergar Fan Fest o cualquier otro evento masivo relacionado con el Mundial 2026, al considerar que no dispone del presupuesto, personal ni capacidad operativa suficientes para hacerse cargo de la seguridad y los servicios que requerirá la competencia, ya que, insistió, se requieren por lo menos 182 millones de pesos para reforzar vigilancia, limpieza, bacheo, repavimentación, atención de emergencias y supervisión de la vía pública.

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Mauricio Tabe Echartea afirmó que, a poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, la demarcación no está en condiciones de destinar recursos dirigidos a los vecinos para atender actividades paralelas al torneo.

“Vemos con preocupación que se realicen eventos Fan Fest y actividades en torno a esta Copa. Por eso si queremos dejar muy claro que no vamos nosotros a autorizar un solo evento que distraiga los recursos que nuestros vecinos nos encargan para cubrir sus necesidades en la fiesta deportiva y lo decimos así porque no contamos con los recursos para poder garantizar la seguridad”.

El alcalde sostuvo que, si alguna autoridad decide autorizar este tipo de celebraciones, deberá asumir de manera integral la organización y los costos que implican, entre ellos el despliegue de policías, los trabajos de limpieza, la atención de emergencias, la supervisión de la vía pública y las medidas para mantener el orden.

❌En Miguel Hidalgo NO se autorizarán eventos tipo Fan Fest: hoy no hay recursos para garantizar seguridad, servicios urbanos, protección civil y orden en vía pública.



No vamos a quitarle ni un peso a las colonias. Eventos extraordinarios requieren recursos extraordinarios. https://t.co/qxnFKmwvok pic.twitter.com/RVocPpYK9n — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 6, 2026

Añadió que cualquier permiso para realizar Fan Fest o eventos vinculados con el Mundial deberá tramitarse ante el Gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal, debido a que la alcaldía no tiene capacidad para enfrentar por sí sola el impacto que generará la justa deportiva.

También señaló que la celebración del Mundial obligará a incrementar la vigilancia, contratar más policías y reforzar el número de trabajadores asignados a servicios urbanos y protección civil.

“No se trata de entrar en un pleito, se trata de dejar claro cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos y cuál es la magnitud del problema que vamos a enfrentar, eso es estar preparados para el Mundial, reconocer el tamaño de la ola y prepararse para enfrentar los problemas que va a generar este evento deportivo tan importante”, expresó.

Mauricio Tabe Echartea dio a conocer esta postura acompañado por los titulares de Seguridad, Protección Civil, Servicios Urbanos y Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía, con quienes revisó las necesidades operativas que, consideró, dejará el Mundial en la demarcación.

Recordó que desde noviembre pasado solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, una partida extraordinaria de 182 millones de pesos para seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación, atención de emergencias y supervisión de la vía pública.

“Esto es actuar con responsabilidad, actuar con responsabilidad es reconocer primero con qué recursos cuentas para enfrentar la magnitud del problema”, señaló.

La fiesta del fútbol requiere condiciones que hoy NO existen.



Eventos extraordinarios requieren recursos extraordinarios.



Por eso, en Miguel Hidalgo decidimos NO autorizar Fan Fest.❌



No vamos a quitarle a los vecinos los servicios que son para sus colonias. pic.twitter.com/TVTiOYhtS6 — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 7, 2026

Finalmente, informó que pedirá al Gobierno de la Ciudad de México la instalación de una mesa de trabajo para insistir en estos requerimientos y volver a plantear la necesidad de recursos extraordinarios para Miguel Hidalgo ante la llegada del Mundial 2026.