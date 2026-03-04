El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Miguel Torruco Garza asumió formalmente el cargo de subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La designación, explicó, forma parte de la estrategia federal para fortalecer la política de seguridad con un enfoque centrado en la prevención del delito mediante la atención de factores sociales que inciden en la violencia.
García Harfuch precisó que la Subsecretaría tendrá como eje el trabajo directo en territorio y la coordinación de acciones entre dependencias federales, estatales y municipales.
Dentro de sus funciones están las de diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo asociados a conductas delictivas, especialmente en zonas con alta incidencia.
El subsecretario @MiguelTorrucoG se incorpora a esta dependencia, con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas, orientadas a la construcción de paz en los territorios, por instrucción de la Presidenta @Claudiashein y bajo el liderazgo del secretario @OHarfuch.… pic.twitter.com/stuW2EvQbW— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 3, 2026
Su labor, agregó, incluye la implementación de programas comunitarios, la recuperación de espacios públicos, el impulso a actividades educativas, deportivas y culturales, así como la incorporación de servicios de atención a la salud mental como herramienta de intervención social.
Tras asumir el cargo, Torruco Garza, quien es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana afirmó que “la prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”.