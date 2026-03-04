García Harfuch informó que coordinará acciones territoriales y programas sociales para reducir factores de riesgo vinculados a la violencia y la comisión de delitos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Miguel Torruco Garza asumió formalmente el cargo de subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La designación, explicó, forma parte de la estrategia federal para fortalecer la política de seguridad con un enfoque centrado en la prevención del delito mediante la atención de factores sociales que inciden en la violencia.

García Harfuch precisó que la Subsecretaría tendrá como eje el trabajo directo en territorio y la coordinación de acciones entre dependencias federales, estatales y municipales.

Dentro de sus funciones están las de diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo asociados a conductas delictivas, especialmente en zonas con alta incidencia.