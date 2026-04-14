Mike Vrabel desata polémica en la NFL tras filtración de fotos con reportera

El entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, faltó a la conferencia previa al NFL Draft tras una polémica por fotos filtradas con la periodista Dianna Russini

El entrenador en jefe de los New England Patriots de la NFL, Mike Vrabel, no se presentó a la conferencia de prensa programada para abordar el tema del próximo Draft de la Liga, en medio de la polémica tras la filtración de fotografías en las que aparece en un resort de lujo junto a la reportera del New York Times, Dianna Russini.

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La semana pasada, el portal Page Six publicó imágenes del entrenador y la periodista en un hotel de lujo en Arizona, donde se les observa tomados de la mano, abrazándose y dentro de una piscina.

A pesar de la difusión de las imágenes en redes sociales, ambos involucrados negaron cualquier relación sentimental, asegurando que se encontraban acompañados por un grupo de personas.

“Las fotos no representan al grupo de seis personas que estuvieron pasando el rato durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con fuentes fuera de los estadios”, argumentó Russini.

Por su parte, el entrenador de los Patriots calificó la historia como “ridícula”.

La ausencia de Vrabel fue duramente criticada, ya que su situación personal estaría afectando su desempeño profesional, especialmente considerando que el año pasado sí participó en la conferencia previa al Draft, mientras que en esta ocasión decidió no presentarse.