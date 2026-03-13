La Cancillería informó que mil 154 mexicanos, entre residentes y turistas, salieron de siete países de Medio Oriente sin reportes de lesionados

Con vuelos irregulares y tensión regional, la SRE informó que mil 154 mexicanos han salido de siete países durante los 12 días de conflicto en Medio Oriente mediante apoyo de embajadas, sin que hasta ahora exista reporte de personas heridas o afectadas físicamente.

La actualización mostró un crecimiento acelerado del operativo en pocos días, pues los reportes públicos habían pasado de 321 mexicanos evacuados el 5 de marzo a 887, luego a mil 9, después a mil 55 y finalmente a mil 154, sin que en ese lapso surgieran reportes de connacionales lesionados.

Ese aumento reflejó una respuesta diplomática que se adaptó a una región con cierres parciales, reaperturas breves y rutas sujetas a cambios constantes, de ahí que la cancillería pidiera a quienes aún tuvieran boletos o reservas verificar directamente con aerolíneas y agencias antes de salir hacia cualquier aeropuerto.

La dependencia precisó que el espacio aéreo permaneció abierto de forma intermitente en la mayoría de los países involucrados, por lo que recomendó a las personas con reservaciones contactar de forma directa a su aerolínea o agencia de viajes antes de intentar cualquier traslado.

Reiteró que no recomendó viajar al Medio Oriente mientras persistiera la situación de conflicto, una advertencia que colocó el énfasis en la prevención, ante la volatilidad de rutas, horarios y condiciones de salida para viajeros y residentes.

La cancillería sostuvo que las embajadas mexicanas permanecen atentas a solicitudes de atención y protección consular, con el objetivo de seguir asistiendo a quienes buscaran apoyo en la región, donde la movilidad dependió tanto de ventanas aéreas limitadas como de trayectos terrestres hacia puntos más seguros.

El gobierno federal también reconoció el trabajo del personal diplomático desplegado en la zona, en especial durante las últimas semanas, cuando la presión sobre consulados y embajadas aumentó por la necesidad de orientar, ubicar y encauzar salidas de mexicanas y mexicanos atrapados por la crisis regional.

La actualización oficial confirmó que, hasta este jueves 12 de marzo, México sostuvo abierta su ruta de asistencia en Medio Oriente con canales de emergencia activos y con una instrucción central para sus connacionales: mantenerse en contacto con las representaciones diplomáticas y evitar desplazamientos no indispensables hacia la zona de conflicto.