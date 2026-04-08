¡Milagro en El Rosario! Encuentran vivo a segundo minero; aún hay dos atrapados

Después de trece días de labores continuas en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, los equipos de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, trabajador de 42 años originario de Papasquiaro.
LEE ADEMÁS: Defensa refuerza seguridad en Chihuahua
El hallazgo ocurrió a las 13:50 horas de este martes 7 de abril, luego de más de 312 horas de operaciones ininterrumpidas en el interior de la mina, donde Francisco Zapata Nájera permanecía atrapado junto con otros dos mineros. Más tarde, el Comando Unificado dio a conocer el resultado de las maniobras.
Con la localización del trabajador, todavía permanecen sin ser ubicados sus otros dos compañeros.
Una vez confirmado que Francisco Zapata Nájera se encontraba con vida, las brigadas pusieron en marcha el protocolo de extracción para sacarlo de manera segura. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue trasladado en helicóptero a un hospital para hacer una valoración médica.
Las tareas de búsqueda continúan y, de manera paralela, el Puesto de Comando informó que fue reforzado el sistema de desagüe mediante la instalación de una segunda línea de conducción conectada a la electrobomba principal.
La adecuación permitió habilitar una doble descarga y se trabaja en la incorporación de una tercera línea para aumentar el desfogue de agua y acelerar el acceso a las zonas aún inundadas. Actualmente se extraen 9.5 litros por segundo, es decir, 34 mil 200 litros por hora.
Asimismo, fueron colocados dos genéfonos dentro de la mina para facilitar la comunicación entre los equipos de exploración. Estos dispositivos operan sin necesidad de energía eléctrica o baterías.
Las autoridades mantienen además reuniones informativas con los familiares de los trabajadores atrapados, a quienes se les comunica el avance de las operaciones y las acciones técnicas previstas.
En los trabajos participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, autoridades de Sinaloa, brigadistas USAR y personal de Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.