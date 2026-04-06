Milito no pone pretextos ante bajas por Selección: “Queremos terminar en primer lugar”

El DT de las Chivas dijo que aunque Brian Gutiérrez sea titular en el Tri no quiere decir que en el Rebaño también lo sea

Más allá de que empataron con un polémico penal de último minuto, Chivas mostró muchísima sangre y carácter ante Pumas para levantarse de un 0-2 en contra y rescatar un punto que el técnico Gabriel Milito consideró “muy valioso”.

LEE ADEMÁS: Calendario de pagos abril 2026: becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro

El Rebaño Sagrado pelea por quedarse con el liderato rumbo a la Liguilla. Por ahora suma 31 puntos, cuatro más que el sublíder Cruz Azul (27).

Sobre la posibilidad de cerrar como líderes la fase regular, el estratega argentino reconoció que es un objetivo claro del plantel y cuerpo técnico.

“Es importante terminar primero; no da ningún título, pero sí ventaja deportiva y cerrar en casa. Sí me gustaría terminar en primer lugar porque después enfrentas a los mejores en eliminación directa. Esperemos terminar bien el campeonato”, dijo tras el partido en el Estadio Akron.

Además, Milito dejó claro que no habrá pretextos por las bajas de jugadores convocados a la Selección Mexicana, aun cuando se espera la ausencia de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González rumbo a la concentración previa al Mundial.

“Es importante el partido a partido, ser más equipo. Estoy conforme con el rendimiento, pero podemos hacerlo mejor. Quienes se vayan con la Selección, estoy tranquilo con el plantel. Tenemos recambios y no será excusa. Hay que pelear por el campeonato”, afirmó.

Explicó suplencia de Brian Gutiérrez: “Ser titular en el Tri no significa que lo será acá”

Gabriel Milito también aclaró la suplencia de Brian Gutiérrez, quien ha sido titular con la Selección Mexicana de Javier Aguirre ante rivales como Portugal y Bélgica, pero no ha tenido el mismo rol en Chivas.

El técnico argentino explicó que su decisión responde al funcionamiento del equipo y al contexto de cada jugador.

“Ha jugado de titular en algunos partidos y en otros ha terminado. Que juegue en la Selección no significa que inicie con nosotros, ni que no lo haga. Son decisiones por distintas circunstancias. Brian jugó con la Selección y no entrenó con nosotros”, sentenció.