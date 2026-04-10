Milito repetiría alineación: Chivas enfrenta a Tigres en partido complicado

El técnico de las Chivas confía en Luis Romo y el Oso González para el mediocampo en el Volcán

Las Chivas finalizaron su preparación para el juego de este sábado en el Estadio Universitario en Monterrey, donde se medirán a Tigres por la Jornada 14 en un juego bastante complicado para el Rebaño Sagrado.

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Será también una muy buena prueba para el líder de la competencia, porque se mete a una de las canchas más difíciles de la Liga MX, luego de que el domingo pasado apenas y le empató a Pumas en el último minuto en el Akron, por un penal bastante polémico.

Guadalajara seguirá de líder después de esta jornada, pase lo que pase y sin importar lo que hagan Cruz Azul y Toluca, sus más cercanos perseguidores. Sin embargo, si pierde y esos dos equipos ganan, la lucha por la cima de la tabla se cerrará bastante.

Milito apunta a repetir alineación ante Tigres

Para el juego ante el conjunto de los Tigres, el técnico Gabriel Milito apunta a repetir alineación con relación al duelo ante los Pumas, sobre todo porque sigue sin contar con Omar Govea.

De tal forma que se espera que Chivas salga con Raúl Rangel en la portería, Richard Ledezma como carrilero por derecha, Daniel Aguirre de defensor por derecha, Diego Campillo de líbero, Jesús Castillo de defensa por izquierda y Bryan González de carrilero izquierdo.

En el mediocampo, la pareja compuesta por Fernando Oso González ambos para labores defensivas; adelante como volantes Roberto Alvarado por derecha, Efraín Álvarez por izquierda y de delantero centro el goleador Armando Hormiga González.

Cabe destacar que una vez más el mediocampista Brian Gutiérrez estaría fuera del once inicial, ya que el técnico Milito buscaría una estructura defensiva mucho más sólida para cortar los circuitos ofensivos de Tigres, además de que el seleccionado nacional ha dejado de ser titular en el Rebaño Sagrado.

Omar Govea podría volver hasta la Liguilla

Por otra parte, la lesión muscular de Omar Govea en la pierna izquierda podría tardar más tiempo en su recuperación, por lo que el mediocampista sigue fuera de combate.

La semana pasada no pudo estar ante Pumas por acumulación de tarjetas, pero ya arrastraba esa lesión desde el amistoso ante Atlas en Estados Unidos durante la Fecha FIFA. Por ello, aunque no hubiera estado suspendido, tampoco iba a jugar.

Y ahora, de cara a lo que queda de la fase regular del Clausura 2026, su recuperación podría tomar varias semanas y su regreso se daría hasta el inicio de la Liguilla; Chivas necesita tener a la mayoría de sus jugadores en excelente estado, ya que varios se integrarán a la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Guadalajara es líder del Clausura 2026 con 31 puntos y, si gana este sábado, alcanzaría los 34 puntos, con lo que le quedarían tres partidos por disputar para asegurar el primer lugar y entrar en esa posición a la Liguilla