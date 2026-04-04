Mina Santa Fe: a 9 días del colapso en Sinaloa, continúan trabajos para rescatar a 3 mineros atrapados

Las brigadas mantienen el retiro de jales, control del agua y reforzamiento de la estructura en la mina ubicada en El Rosario, Sinaloa, antes de avanzar hacia la zona donde permanecen los tres trabajadores desaparecidos

Han transcurrido nueve días desde el colapso del 25 de marzo en la mina Santa Fe. Las labores continúan enfocadas en la estabilización del área, control del agua y retiro de jales para generar condiciones seguras que permitan avanzar en la búsqueda. Hasta ahora, solo ha sido rescatado con vida José Alejandro Cástulo Colín (44 años).

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José Alejandro Cástulo Colín era uno de los cuatro trabajadores atrapados, y actualmente tres mineros siguen desaparecidos, mientras las labores permanecen limitadas por falta de condiciones de seguridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Puesto de Mando Unificado, informó que continúan las labores de limpieza de jales y sellado mecánico en el punto conocido como tapón del crucero, para reducir riesgos y dar firmeza al terreno.

Como parte de los trabajos, se realizó el chifloneo en el techo de la mina, técnica que permite desprender roca y material suelto mediante agua o aire a presión.

Posteriormente, se efectuaron barrenos en la roca para colocar anclas de soporte e iniciar la construcción de un muro de concreto para reforzar la estructura dañada.

Asimismo, se instalaron tres kilómetros de cableado eléctrico para colocar bombas que permitan extraer agua y jales del interior de la mina.

De acuerdo con las autoridades, las labores siguen centradas en la estabilización del área afectada, ya que aún no existen condiciones seguras para ingresar a la zona donde se presume están los trabajadores.

Los trabajos buscan controlar el agua y los residuos mineros (jales) para reducir riesgos operativos y avanzar gradualmente hacia el punto de búsqueda.

Las acciones incluyen limpieza constante, sellado mecánico y reforzamiento estructural, con el objetivo de estabilizar la mina antes de continuar el rescate.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil y Comisión Federal de Electricidad, junto con autoridades estatales y brigadas especializadas.

Las autoridades aseguraron que los trabajos de rescate continúan de forma ininterrumpida, mientras se mantienen los esfuerzos de estabilización para intentar llegar a los tres mineros atrapados.