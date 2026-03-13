Mineros busca romper mala racha ante Tampico Madero en la Jornada 10 del Clausura de Liga de Expansión

Mineros de Zacatecas reciben a Tampico Madero buscando romper su mala racha y sumar puntos clave en la Jornada 10 de la Liga de Expansión

Con tres duelos se pondrá en marcha la Jornada 10 del Torneo de Clausura MX en la Liga de Expansión.

La cartelera comienza con el choque entre Alebrijes de Oaxaca, que recibirá la visita del Tapatío a partir de las cinco de la tarde.

Dos horas después, doble cartelera. Mientras que Correcaminos hará de anfitrión ante el Club Deportivo Irapuato, en Zacatecas el equipo de Mineros enfrentará en casa a la Jaiba Brava en el cotejo más atractivo del viernes.

Los Mineros de Zacatecas buscarán romper su mala racha y recuperar terreno en la tabla cuando reciban a Tampico Madero en el Estadio Carlos Vega Villalba.

El equipo zacatecano afronta este duelo en un momento complicado tras sufrir una contundente goleada de 4-0 ante Tepatitlán en la fecha anterior. Este resultado los dejó en la posición 13 de la clasificación general con apenas 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en ocho partidos disputados.

La urgencia es clara. Los vinotinto necesitan sumar de a tres en casa para no alejarse de los puestos de liguilla y, sobre todo, para recuperar la confianza de su afición en el fortín del Carlos Vega Villalba.

En contraste, Tampico Madero, la Jaiba Brava, arriba con el ánimo en alto después de imponerse 2-0 a Dorados de Sinaloa en su último compromiso.

Actualmente ocupan el noveno lugar con 9 unidades y cuentan con un partido pendiente, lo que les abre la puerta para escalar posiciones si logran sacar un buen resultado como visitantes.

Un ingrediente especial para el duelo será el regreso de Luis Razo al Carlos Vega Villalba, pero ahora con la playera rival de Tampico Madero. El delantero mexicano, de 32 años, defendió durante varios años los colores de Mineros de Zacatecas y se consolidó como uno de los goleadores más recordados en la historia reciente del club.

Su presencia como adversario añade un componente emocional que la afición local no pasará por alto.

En el historial reciente entre ambos equipos, la balanza favorece ligeramente a los tamaulipecos. En los últimos 10 enfrentamientos, Tampico Madero ha ganado seis, ha empatado tres y solo ha perdido uno ante Mineros.

Este viernes, Zacatecas intentará revertir la tendencia y aprovechar su condición de local para dar un paso firme hacia la zona de calificación, mientras que la Jaiba Brava buscará prolongar su buena racha y consolidarse en la pelea por los primeros lugares.