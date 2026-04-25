Mineros de Zacatecas aplastan a Morelia y acarician semifinales de Expansión MX

Mineros de Zacatecas y Jaiba Brava llegan con ventaja en sus series de cuartos de final de la Liga de Expansión MX rumbo a las semifinales

Con una ventaja contundente de 3-0, los Mineros de Zacatecas enfrentarán al Atlético Morelia en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura de la Liga de Expansión MX. El encuentro definitivo se disputará en el Estadio José María Morelos. El conjunto zacatecano llegará a este compromiso con una amplia ventaja obtenida en el partido de ida, disputado en el Estadio Carlos Vega Villalba, por lo que tiene todo para sellar su boleto a las semifinales.

TE PUEDE INTERESAR: “Hay que ganarle al Atlas y llegar fuertes a la Liguilla”; André Jardine acelera al América

En el otro juego del día, Atlético La Paz y Jaiba Brava se enfrentan en la vuelta con global de 0-2 para Tampico-Madero, una ventaja sólida pero no definitiva. Los paceños están invictos en sus últimos siete partidos como locales, pero llegan sin ganar en cinco encuentros.