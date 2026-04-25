Mineros de Zacatecas aplastan a Morelia y acarician semifinales de Expansión MX

Con una ventaja contundente de 3-0, los Mineros de Zacatecas enfrentarán al Atlético Morelia en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura de la Liga de Expansión MX. El encuentro definitivo se disputará en el Estadio José María Morelos. El conjunto zacatecano llegará a este compromiso con una amplia ventaja obtenida en el partido de ida, disputado en el Estadio Carlos Vega Villalba, por lo que tiene todo para sellar su boleto a las semifinales.
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En el otro juego del día, Atlético La Paz y Jaiba Brava se enfrentan en la vuelta con global de 0-2 para Tampico-Madero, una ventaja sólida pero no definitiva. Los paceños están invictos en sus últimos siete partidos como locales, pero llegan sin ganar en cinco encuentros.
¡𝐋𝐀 𝐈𝐃𝐀 𝐒𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐃𝐀 𝐄𝐍 𝐙𝐀𝐂𝐀𝐓𝐄𝐂𝐀𝐒! ⛏️🔥🇱🇻— Mineros de Zacatecas (@MinerosFc) April 23, 2026
El Socavón pesó y se sintió su aliento, afición. 💪🏼
Con 10 hombres, el equipo respondió con garra, carácter y un corazón enorme.
Ahora vamos a Morelia a cerrar la serie:
𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒. 👊🏼 pic.twitter.com/txU03FHA53