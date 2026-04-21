Minnesota Timberwolves aúllan con épica remontada para vencer de visita a Denver Nuggets

Los Wolves remontaron un déficit de 19 puntos y vencieron a los Nuggets por 119-114 para empatar la serie

Anthony Edwards firmó una actuación suprema con un doble-doble incluido y los Minnesota Timberwolves dieron la campanada en Colorado al vencer de visita a los Denver Nuggets con una épica remontada. “Ant-Man” encestó 30 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para doblegar a Nikola Jokić y los suyos en la Ball Arena. La serie de primera ronda de los NBA Playoffs en la Conferencia Oeste quedó igualada.

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Los Wolves remontaron un déficit de 19 puntos y vencieron a los Nuggets por 119-114 para empatar la serie. No fue una victoria cualquiera: fue una declaración de principios. Además, Minnesota mantiene viva una racha histórica, ya que nunca había logrado avanzar tras caer 0-2 en postemporada.

El partido inició como una pesadilla para Minnesota. Denver arrancó con un parcial de 44-25 en el primer cuarto, dominando ambos lados de la cancha. Todo indicaba una noche complicada, pero los Timberwolves comenzaron a recortar la diferencia con paciencia y llegaron al descanso con vida.

Jamal Murray evitó que Minnesota se fuera arriba con un tiro milagroso desde media cancha, pero el impacto no fue definitivo. Nikola Jokić, el MVP vigente, tomó el control del tercer cuarto con 16 puntos en ese periodo, aunque Minnesota se mantuvo competitivo, esperando su momento.

El giro llegó en el último cuarto, cuando Jaden McDaniels clavó un mate y Donte DiVincenzo anotó en transición tras dos fallos de Jokić. Denver estuvo casi cinco minutos sin anotar, un lapso crítico en Playoffs. A 78 segundos del final, Aaron Gordon acercó a los Nuggets con un triple, y Jokić volvió a aparecer con un mate sobre Rudy Gobert para mantener la esperanza.

En la última posesión, Jamal Murray falló el tiro del empate, y DiVincenzo selló la victoria con un mate decisivo. Minnesota se llevó el triunfo y la serie quedó empatada, cambiando por completo el panorama. Los Timberwolves demostraron que pueden levantarse en los momentos clave, mientras que Denver tendrá que reajustarse para los próximos juegos de visita.