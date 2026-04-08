Minusvalías y plusvalías en tu Afore: cómo entender los cambios en tu ahorro

Las Afores administran incluso más recursos que el propio gobierno de México: 8.3 billones de pesos correspondientes a casi 69 millones de cuentas

Muchos misterios corren alrededor de las cuentas individuales que tienen los trabajadores, mejor conocidas como Afores, y algunos de ellos son si se tienen minusvalías o pérdidas, así como plusvalías o ganancias, conceptos que pocos entienden.

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Lo cierto es que, al cierre de 2025, las administradoras de fondos para el retiro en México administran unos 8.3 billones de pesos, lo que representa aproximadamente el 23.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Estos recursos provienen de casi 69 millones de cuentas individuales, las cuales se han fortalecido gracias a rendimientos históricos y mayores aportaciones obligatorias.

Naturaleza de la inversión

A pesar de tener dueño, estas cuentas no se pueden tocar de forma inmediata, pues son una inversión a largo plazo. Las Afores tienen la obligación de invertir dicho dinero en distintos instrumentos de inversión que pueden fluctuar en su valor comercial.

Minusvalía vs. Pérdida Real

Según explica Daniela Verástegui, directiva de Afore Banamex, factores externos como cambios en la economía o conflictos internacionales pueden hacer que el valor de las inversiones disminuya. A esto se le conoce como minusvalía: una reducción temporal en el valor del ahorro.

Es fundamental entender que se trata de una pérdida no realizada. Esto significa que:

Mientras no liquides los activos (no retires el dinero o te cambies de Afore), no hay una pérdida directa.

(no retires el dinero o te cambies de Afore), no hay una pérdida directa. Una disminución en el valor no implica una pérdida definitiva mientras no se utilicen los recursos.

La recuperación y las plusvalías

Por el contrario, existe la posibilidad de que el precio del activo se recupere e incluso supere su valor anterior, comportamiento ligado a los ciclos de los mercados. Cuando esto ocurre, se generan plusvalías, las cuales se verán reflejadas finalmente al momento de la jubilación, consolidando el crecimiento total del ahorro generado a lo largo de la vida laboral.