Místico hace historia y conquista Japón; gana el Campeonato de Parejas Jr. IWGP

El “Rey de Plata y Oro” se corona monarca de Parejas Jr. junto a El Desperado, mientras que “El Ídolo” recupera el trono global en una jornada dorada para México en New Japan Pro-Wrestling

La bandera de México volvió a ondear en lo más alto del Lejano Oriente. En una jornada épica dentro del evento Wrestling Dontaku 2026, dos de los embajadores más grandes de nuestra lucha libre, Místico y Andrade, se consagraron campeones en New Japan Pro-Wrestling (NJPW), reafirmando que el talento nacional sigue siendo la élite mundial.

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El llamado “Rey de Plata y Oro” sumó un logro internacional más a su laureada vitrina al conquistar el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP. Haciendo equipo con el ídolo local El Desperado, el estandarte del CMLL demostró una química envidiable para derrotar a la dupla de Robbie Eagles y Kosei Fujita en un combate de alta intensidad que mantuvo a la afición nipona al filo de la butaca.

Este título representa el segundo cinturón de Místico en la empresa del león, recordando que en 2009 ya había capturado el Campeonato Peso Junior IWGP. Al finalizar la batalla, el respeto fue mutuo: El Desperado, reconociendo la grandeza del mexicano, le lanzó un reto para un mano a mano, una lucha que los fanáticos ya empiezan a saborear.

MÍSTICO, CAMPEÓN MUNDIAL DE PAREJAS EN NJPW



Místico, Rey de Plata y Oro, sigue haciendo historia en México y a nivel internacional.



Este día, en New Japan Pro-Wrestling, se coronó junto a El Desperado como nuevos Campeones de Parejas de Peso Jr. IWGP.#CMLL #NJPW #NJCMLL pic.twitter.com/1767QK1Zp7 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 4, 2026

Andrade “El Ídolo” recupera su legado

La fiesta mexicana no terminó ahí. En el evento estelar de la noche, Andrade El Ídolo protagonizó una guerra de más de 30 minutos ante Yota Tsuji. Con su característico estilo recio y técnica depurada, el originario de Gómez Palacio se impuso para coronarse como el nuevo Campeón Global de Peso Completo IWGP.

Este triunfo tiene un tinte nostálgico y de revancha personal, ya que este cetro es el sucesor del histórico Campeonato Intercontinental, mismo que Andrade (como La Sombra) le arrebató a la leyenda Shinsuke Nakamura en 2013.