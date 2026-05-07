CMLL: Místico vuelve a la Arena México luego de triunfar en Japón; horarios y dónde comprar boletos

Místico regresa a la Arena México tras conquistar Japón con el CMLL. Consulta fecha, horarios, boletos y cartelera completa del Viernes Espectacular

Luego de conquistar Japón y coronarse campeón de parejas peso Jr. IWGP, Místico vuelve a México para encabezar el Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la histórica Arena México.

LEE ADEMÁS: Álbum del Mundial 2026: así puedes crear tu sticker personalizado con IA paso a paso

El “Rey de Plata y Oro” protagonizará la lucha estelar

El ídolo del pancracio nacional hará equipo con Titán, formando una dupla espectacular que promete emociones con su estilo aéreo y velocidad sobre el ring. Ambos técnicos buscarán imponerse a la peligrosa pareja conformada por Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario.

Neón y Black Tiger se enfrentarán en Match Relámpago

La lucha semifinal tendrá un formato especial de Match Relámpago con límite de 10 minutos, donde Neón y Black Tiger se jugarán todo en un combate de alta intensidad en el que cualquier error podría definir al ganador.

Otra de las luchas más llamativas de la noche será el enfrentamiento de Los Viajeros del Espacio, integrados por Max Star, Futuro, Valiente Jr. y Hombre Bala Jr., quienes chocarán contra la poderosa tercia ruda formada por El Terrible, Explosivo, El Elemental y Máquina Letal.

La función contará además con la presencia de las estrellas femeninas del CMLL. Tessa Blanchard, Kira y La Jarochita unirán fuerzas para medirse ante Zeuxis, Keyra y Reyna Isis en una lucha que promete intensidad y rivalidad dentro de la división de Amazonas.

Así será la cartelera completa del Viernes Espectacular

La velada arrancará con el combate entre Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego contra Espanto Jr., El Gallero y Dark Magic. Además, Brillante Jr. y Diamond se enfrentarán a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II en otro duelo que calentará el ambiente en la Catedral de la Lucha Libre.

¿Dónde ver y comprar boletos para el CMLL?

La función del Viernes Espectacular del CMLL comenzará a las 20:30 horas y podrá verse en vivo a través del canal de YouTube del CMLL para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda”.

Además de la señal de Fox Sports 2. Los boletos están disponibles en las taquillas de la Arena México y mediante el sistema Ticketmaster.