Lo que comenzó como un video musical hace dos décadas se ha transformado en un fenómeno social que hoy tiene a la Arena México con el cartel de “Boletos Agotados”. Este viernes 15 de mayo, la Catedral de la Lucha Libre no solo vibrará con lances y llaves, sino con el rugir de miles de gargantas que celebrarán los 20 años de “Me Muero”, el tema que unió para siempre las carreras de Místico y Natalia Jiménez.

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El furor por presenciar este reencuentro ha sido tal, que a días de la función del Viernes Espectacular del CMLL, ya no queda ni una sola entrada disponible. La conexión entre el “Rey de Plata y Oro” y la voz de la intérprete española ha trascendido el tiempo, convirtiendo una balada pop en el himno de guerra más icónico del pancracio moderno.

¡Gracias, Arena México! 🙌💙

Los boletos para el #ViernesEspectacularCMLL están agotados, gracias a la pasión y entrega de La Mejor Afición del Mundo.



Una vez más, la Catedral de la Lucha Libre se prepara para vibrar con una noche llena de emoción y grandes momentos🔥 pic.twitter.com/Oviv3CBdfB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 13, 2026

Un himno que recorrió el mundo

Para Místico, esta canción es mucho más que una simple entrada; es el motor que lo ha acompañado desde Costa Rica hasta Japón. “La gente ha hecho que sea un himno para Místico. Es algo maravilloso que la canten a todo pulmón y lloren”, comentó el ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien recordó que el videoclip original fue grabado precisamente en los pasillos de la Doctores hace 20 años.

Por su parte, Natalia Jiménez expresó su emoción por volver al escenario donde todo inició. La celebración promete ser uno de los momentos más emotivos en la historia reciente del CMLL, fusionando la magia de la música en vivo con la mística del gladiador más taquillero del siglo XXI.

Noche de nostalgia en la Doctores

Quienes lograron asegurar su lugar verán a Natalia acompañar al Rey de Plata y Oro en su pasarela hacia el ring, reviviendo la nostalgia de una generación que creció viendo a Místico volar mientras de fondo sonaba el éxito de La Quinta Estación. Sin duda, este 15 de mayo quedará marcado como el día en que la música y la lucha libre se fundieron en un solo sentimiento de orgullo nacional.