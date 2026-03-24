MLB Opening Day 2026: New York Yankees vs San Francisco Giants inician temporada en busca de impedir tricampeonato de Los Ángeles Dodgers

La última vez que Grandes Ligas vio coronarse a un equipo tricampeón fue hace 26 años con aquella sagrada dinastía de los New York Yankees de finales de los 90. Ahora, precisamente los Mulos darán inicio a la temporada 2026 con un duelo ante los San Francisco Giants donde la misión será detener a Los Ángeles Dodgers en su intento por convertirse en apenas la tercera franquicia en conquistar tres o más campeonatos consecutivos en la MLB. Y de paso, poner fin a una sequía de 17 años sin títulos.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

Tras una pretemporada agitada particularmente atípica con el Clásico Mundial 2026 metido con calzador en pleno Spring Training, los Dodgers parten como favoritos para alzarse con el campeonato una vez más. Con la nómina proyectada más alta de Las Mayores, su plantilla estelar está lista para buscar su tercer cetro de Serie Mundial al hilo. De conseguirlo, igualarían lo hecho por los Yankees entre 1998 y 2000; así como los Oakland Athletics entre 1972 y 1974.

Solo esos dos equipos han podido ganar tres Series Mundiales o más de manera seguida en las 150 temporadas que se han disputado a lo largo de la historia. De hecho, solo los Bronx Bombers han podido no solo conquistar un tricampeonato, sino un tetracampeonato entre 1936 y 1939; y un pentacampeonato con aquella heroica gesta consumada en el periodo de 1949 y 1953.

New York Yankees, a comenzar con el pie derecho su lucha por derrocar a Los Ángeles Dodgers

Es por eso que este Opening Day con los neoyorquinos como encargados de iniciar con las acciones de la temporada 2026 junto con los Giants en el Oracle Park es poético, al tener el beneficio de cerrar un círculo perfecto en busca de recuperar su grandeza y a la vez, frenar el efervescente crecimiento de un nuevo gigante que amenaza con destruir todo paradigma en Grandes Ligas de la mano de la superestrella japonesa Shohei Ohtani.

Los Dodgers son el equipo a vencer, pues además de su conocida constelación de figuras, han sumado la adquisición de peloteros de primer nivel, como Kyle Tucker y Edwin Díaz. Su generosa y proporcionalmente polémica inversión ha creado una plantilla considerada una de las mejores de la historia.

Los Ángeles tiene —de entrada— el mejor récord proyectado con un estimado de 102-60 y probabilidades de llegar a los Playoffs del 98%. Y si bien sus probabilidades de ganar la Serie Mundial se reducen a un 27.6%, es la cifra más alta de todo MLB para un equipo en busca del título. Le siguen los Seattle Mariners de los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz con 7.4% de probabilidad de coronarse, seguidos por los Yankees y un 7.0% de chances de campeonar, de acuerdo con estimaciones realizadas en esta temporada baja.

La novena angelina es el campeón defensor con el nipón Ohtani, quien volverá a ser un unicornio de doble función a tiempo completo esta temporada por primera vez desde 2023. Aún tienen suficiente gasolina en el tanque figuras como Mookie Betts y Freddie Freeman. Pero especialmente, todavía cuentan con una profunda rotación de pitcheo que no parece preocupada por posibles lesiones como la de Blake Snell.

Los Giants, en reconstrucción y por la sorpresa

Por su parte, los Yankees parecen un equipo con un nivel de juego más estable. Tienen a la superestrella Aaron Judge, bateadores competentes en la alineación y la posibilidad de tener una mejor defensa esta temporada.

El potencial del conjunto de la Gran Manzana está relacionado principalmente con la salud de una rotación que extrañará a Gerrit Cole y Carlos Rodón, pero que cuenta con Cam Schlittler y Ryan Weathers como alternativas.

Para su primer examen en el kickoff de la temporada, los Yankees se medirán en un clásico nocturno en La Bahía ante los Giants, que bajo el mando del debutante Tony Vitello, buscan redimirse tras una gris temporada 2025 de 81-81. Con la incorporación de veteranos como Harrison Bader y Tyler Mahle, la novena californiana aspira a regresar a la postemporada con Logan Webb como uno de sus líderes.

Además, San Francisco cuenta con figuras como Luis Arráez y José Buttó, quienes llegan con el prestigio de haberse coronado recientemente con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aaron Judge y Max Fried, con la presión a tope en NY

El designado para abrir la temporada por los Yankees será Max Fried, quien en su primer año con los Bombers fue tan bueno que la pérdida de Gerrit Cole no afectó demasiado al equipo. Fried era el as del cuerpo de lanzadores y lideró una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas.

Sin embargo, en su segundo año tendrá que cargar nuevamente con esa responsabilidad. El problema es que llega tras un desempeño irregular en la pretemporada, con 7 carreras limpias permitidas en 14.1 entradas.

Por su parte, Aaron Judge también llega con presión tras un desempeño irregular en el Clásico Mundial. En la Final contra Venezuela, se fue de 0-4 con tres ponches. El jardinero terminó el torneo con promedio de .222, 2 jonrones y 5 carreras impulsadas.

El éxito de los Yankees depende en gran medida del rendimiento de Judge. Si él no rinde, la ofensiva podría tener dificultades para producir carreras.

Dodgers, por desempate con Red Sox y Athletics

Por lo pronto, San Francisco representa el primer obstáculo para un equipo de Nueva York con alta presión. Los Yankees, sin embargo, cuentan con 27 títulos que los respaldan como la franquicia más ganadora en la historia de MLB.

En caso de alcanzar el tricampeonato, los Dodgers llegarían a 10 campeonatos, superando a Boston Red Sox y Oakland Athletics, quedando a uno de los St. Louis Cardinals.

Es por eso que el grito de “¡Play ball!” marcará el inicio de una temporada que promete grandes historias en el diamante.