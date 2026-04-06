Modifican rescate en mina Santa Fe por inundación y jales; usan contrapozo 50 como acceso alterno

La nueva ruta de acceso se abrió por el contrapozo 50; en el interior se detectó un tirante de agua de 40 centímetros, por lo que opera una bomba de 25 caballos de fuerza

La acumulación de jales en túneles y rampas y la presencia de agua en niveles inferiores de la mina Santa Fe ha complicado el rescate de tres mineros atrapados, por lo que se decidió modificar la estrategia de búsqueda, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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La nueva estrategia contempla el uso del contrapozo 50 como vía alterna de acceso, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina realizó un descenso vertical con cuerdas para limpiar el conducto y evaluar su viabilidad.

Durante los trabajos se detectó un tirante de agua de 40 centímetros, lo que confirmó que esta vía también presenta condiciones de inundación.

El yacimiento tiene 300 metros de profundidad y una extensión de 3.2 kilómetros, con todos los túneles y rampas obstruidos por jales y los niveles inferiores inundados.

Ante este escenario, en la zona cero opera de manera continua un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza para desalojar agua, mientras se analiza incorporar una segunda bomba para aumentar la capacidad de extracción.

El Puesto de Mando informó que las maniobras fueron ajustadas a las condiciones hidráulicas y geológicas detectadas en la mina.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de Industrial Minera Sinaloa.