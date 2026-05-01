El INE hizo un llamado a la ciudadanía a acudir puntualmente a las citas programadas fuera de los días de asueto

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 840 módulos de atención ciudadana distribuidos en todo el país cerrarán sus puertas los próximos días viernes 1 y martes 5 de mayo.

LEE ADEMÁS: México arranca 2026 con caída económica y señales de alerta

Durante ambas jornadas, no se podrán realizar trámites de:

Inscripción al padrón electoral.

Actualización de datos personales.

Reposición de la credencial para votar.

Asimismo, el organismo electoral precisó que el sistema de citas electrónicas ha sido inhabilitado para asignar turnos en las fechas mencionadas.

Horarios y canales de atención

Para evitar contratiempos, el INE hizo un llamado a la ciudadanía a acudir puntualmente a las citas programadas fuera de los días de asueto. Las actividades se reanudarán de manera normal el sábado 2 y el lunes 4 de mayo en sus horarios habituales.

¿Necesitas más información?

Los ciudadanos interesados en consultar la disponibilidad de servicios o agendar una nueva fecha pueden hacerlo a través de: