El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los más de 840 módulos de atención ciudadana distribuidos en todo el país cerrarán sus puertas los próximos días viernes 1 y martes 5 de mayo.
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Durante ambas jornadas, no se podrán realizar trámites de:
- Inscripción al padrón electoral.
- Actualización de datos personales.
- Reposición de la credencial para votar.
Asimismo, el organismo electoral precisó que el sistema de citas electrónicas ha sido inhabilitado para asignar turnos en las fechas mencionadas.
Horarios y canales de atención
Para evitar contratiempos, el INE hizo un llamado a la ciudadanía a acudir puntualmente a las citas programadas fuera de los días de asueto. Las actividades se reanudarán de manera normal el sábado 2 y el lunes 4 de mayo en sus horarios habituales.
¿Necesitas más información?
Los ciudadanos interesados en consultar la disponibilidad de servicios o agendar una nueva fecha pueden hacerlo a través de:
- Línea telefónica (INETEL): 800 433 2000
- Portal oficial: https://ine.mx/