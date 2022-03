Momento crítico vive la ciencia y educación superior

FRONTERAS DE LA CIENCIA

Por Fernando Fuentes

“Somos muchos en el sector de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que consideramos que nuestro país, está pasando por una coyuntura muy preocupante, porque a pesar de las promesas y de los compromisos del gobierno, la verdad es que la formación de l@s mexicanos y la producción científica, está pasando por una crisis muy importante, por un proceso de desarticulación y precariedad”, consideró en exclusiva Lorena Ruano, investigadora y profesora del CIDE, al anunciar el Foro de Ciencia y Educación Superior en México: Momento Crítico, qué se llevará a cabo el día de hoy en el Senado de la República.

“Esta crisis se manifiesta de manera muy diversa, déjame mencionar algunos elementos: el desgasta institucional, la incertidumbre jurídica, la reducción presupuestal y también, sobre todo la política de estigmatización y menosprecio hacia el sector. Peor, pensamos que las autoridades del CONACYT y el propio gobierno federal, han cerrado las puertas al dialogo con la comunidad académica al tiempo que se profundizan los conflictos con los diversos actores e instituciones que componemos al sector: Investigadores, Profesores, Centros Públicos de Investigación, Universidades e Instituciones de Educación Superior”, consideró Lorena Ruano, Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE.

“La lista de agravios es muy amplia, de hecho ya tuvimos un foro el 2 de marzo en la Cámara de Diputados, en dónde justamente repasamos todos los problemas que hay, desde la investigación hasta los movimientos estudiantiles, pasando por las becas, y los problemas presupuestales, estamos en un momento crítico, y es necesario tener un debate y sobre todo hablar con los legisladores, ahora que está en puerta la propuesta de reformar la Ley de Ciencia y Tecnología, por eso estamos armando este foro, me parece muy importante mostrar las condiciones que actualmente erosionan la actividad universitaria, afectando la labor científica y también la libertad académica de nuestro país” concluyo la investigadora internacionalista.

El foro se divide en cuatro puntos: La autonomía en entredicho; la autonomía universitaria, la libertad académica y el sometimiento de los Centros Públicos de Investigación; los desatinos de la política de ciencia y tecnología actual y la crisis de los programas de formación y la precarización de la labor científica.

FRONTERAS. LA COFAA-IPN, vive momentos difíciles.

La COFAA, fue creada para captar los donativos de las escuelas del IPN, para equipar escuelas, dar mantenimiento a talleres y laboratorios, dar becas y apoyos económicos a los alumnos e investigadores, es parte de la razón de ser. Cada proceso de inscripción o de admisión de nivel medio y superior las convocatorias tenían los números de cuenta de la coffaa para que se hicieran depósitos. Sin embargo Javier Tapia Santoyo, Secretario de Administración del IPN, ha dado las instrucciones de que todo se deposité en la Fundación Politécnico (asociación civil) y no en la COFAA que está marcada en su Ley Organica como organismo de apoyo al IPN. Entonces ahora la COFAA no tiene ni para pagar nóminas de honorarios, becas y mucho menos para mantenimiento y equipamiento de los talleres y laboratorios. Es obvio que la intensión es que el dinero llegué a la Fundación Politécnica, por qué no es fiscalizable, ¿quién se beneficiara de ello? ¿Y la Contraloría Interna, sabrá de ello?

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com