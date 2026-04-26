Video muestra el momento en que evacuaron a Donald Trump tras detonaciones en un evento de la Sociedad de Corresponsales de la Casa Blanca. Mira los detalles

La noche de este 25 de abril se registraron detonaciones de arma de fuego durante un evento en el que participaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que provocó su evacuación inmediata del lugar por motivos de seguridad.

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El incidente ocurrió mientras se llevaba a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento tradicional en el que se encontraban diversas figuras políticas. El sonido de las detonaciones se reportó alrededor de las 20:35 horas, lo que generó alarma entre los asistentes.

Momento de tensión y reacción inmediata

Lo que parecía una velada normal se transformó en un momento de incertidumbre cuando las detonaciones interrumpieron la cena. El personal de seguridad reaccionó de inmediato para proteger al presidente y a los presentes.

🇺🇸 | AHORA: Nuevas imágenes muestran a las fuerzas del orden y tropas de la Guardia Nacional corriendo hacia el Washington Hilton con las armas desenfundadas. pic.twitter.com/AwENxUb3il — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Tras el sonido de los disparos, elementos de seguridad se colocaron frente a Donald Trump y posteriormente procedieron a su evacuación rápida del recinto, ante el posible riesgo para su integridad física.

En el lugar también se encontraban la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete. Ante la situación, los asistentes optaron por resguardarse debajo de las mesas mientras se activaban los protocolos de seguridad.

Imágenes del operativo en redes sociales

Videos difundidos en redes sociales muestran a personal de seguridad en estado de alerta y portando armas, mientras aseguraban el área donde se desarrollaba el evento, ante la posibilidad de un ataque en curso.

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight’s White House Correspondents’ Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/3OaAwNtApe — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

Trump confirma que el equipo se encuentra bien

Más tarde, el propio Donald Trump informó a través de redes sociales que tanto la primera dama como el vicepresidente y miembros del gabinete se encontraban en buen estado.

También señaló que la persona responsable de los disparos habría sido detenida por las autoridades, y reconoció la rápida actuación del Servicio Secreto. Hasta el momento, la identidad del detenido no ha sido revelada.