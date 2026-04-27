Monreal abre posibilidad de que haya períodos extraordinarios de sesiones

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, abrió la posibilidad de que haya uno o más períodos extraordinarios de sesiones en la Cámara de Diputados, porque habrá temas que se queden pendientes, una vez que esta semana concluye el periodo ordinario de sesiones.

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En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, señaló que la reforma judicial, las normas en materia de inteligencia artificial, las reformas en materia de seguros y fianzas y sobre buró de crédito no serán discutidas durante las sesiones quedan en este mes.

"Nos quedan pendientes para un extraordinario o para el próximo periodo ordinario, materias de trascendencia; una, sobre inteligencia artificial y otra más sobre la reforma judicial", puntualizó.

Por lo que se refiere a las iniciativas en torno al tema de seguros y fianzas y buró de crédito, explicó que quieren dar más tiempo al análisis de estos temas, dado que le han hablado muchos de los actores para revisar bien, junto con Hacienda y las empresas aseguradoras, el impacto que tendrían las reformas en beneficio de la ciudadanía.

Recordó que el próximo jueves concluye el actual periodo ordinario de sesiones y reconoció que cuando están próximas las elecciones se dificulta construir acuerdos, dado que los partidos políticos, las diputadas y los diputados se concentran más en territorio a respaldar sus partidos en los propósitos de la renovación de Cámara de Diputados, elección de presidentes municipales o elección de gobernadores y gobernadoras.

Al precisar la agenda para las sesiones que quedan, acotó que este martes se realizará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio, ya que hay más de 16 estados que la han aprobado.

Esta semana concluye el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el cual ha sido productivo. Ya nos preparamos para desahogar la agenda pendiente y para los periodos extraordinarios que se requieran en beneficio de la población. Buen inicio de semana. pic.twitter.com/iwFJPxrt7s — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 27, 2026

Además, martes y también miércoles se abordarán algunos dictámenes por consenso, además de iniciativas de diputadas y diputados.

Por su lado, la Comisión de Hacienda, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano, dio a conocer a los integrantes de esa comisión que se pospone la discusión de estos dos temas.

En una comunicación, precisó que no se discutirán los dictámenes relativos a regular los abusos de aseguradoras y restricciones al buró de crédito, para dar más tiempo al análisis.