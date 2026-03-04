Negó que el eventual rechazo a la propuesta de la presidenta represente una derrota, al sostener que se trata de un acto de congruencia

Un eventual rechazo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia político electoral no será una derrota para ella, porque está dando una muestra de congruencia y respetando las opiniones de la gente, que recogió durante su campaña, aseguró el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Tras reconocer que es sumamente difícil convencer a los aliados del Partido del Trabajo y el PVEM de apoyar esta propuesta, el legislador advirtió también que sería un error poner en riesgo la alianza de la 4T para las próximas elecciones e insistió en que lo que hay actualmente es solo un desacuerdo temporal.

“Lo que la presidenta hizo fue ser consecuente, ser coherente, cumplir con un compromiso que en la campaña adquirió y que planteó en los 100 compromisos cuando tomó protesta como presidenta de la República. Ella cumple y expresa públicamente su respeto a la soberanía del Poder Legislativo. Ahora nos corresponde a nosotros hacer un esfuerzo de consenso para la aprobación”, señaló en entrevista, tras presentar su libro, Morena, Historia y Perspectivas, editado por la Cámara de Diputados.

No obstante, Monreal Ávila sentenció que tratar de convencer a los aliados del PT y el PVEM es el ejercicio más complejo que le ha correspondido desde el inicio de esta Legislatura, porque hasta ahora van 23 proyectos de decreto, algunos muy difíciles, que han sido aprobados, entre ellos reforma judicial.

En conferencia de prensa, insistió en que en lo que respecta a la reforma electoral, Morena va a mantener su apoyo a la presidenta, por lo que están garantizados los votos de las y los 253 diputados de la bancada, porque fue un acuerdo unánime.

“Nosotros vamos a votar juntos, porque no somos un ejército de sueltos, conduce nuestro voto la sensatez, pero sobre todo principios, y apoyar a nuestra presidenta en el decálogo por la democracia, por eso está garantizado que los 253 votemos, porque fue un acuerdo, y yo creo en la libertad y en la congruencia de todos los diputados y diputadas de Morena”, sentenció.

Agregó que el PT y el Verde tienen la libertad de actuar como ellos quieran. “Yo trataré de convencerlos de que apoyen la propuesta de la presidenta en este decálogo por la democracia, pero por sus expresiones de los últimos días, creo que, en este caso particular, en este proceso legislativo de reforma constitucional, veo difícil que nos acompañen, por sus propias expresiones, pero hay que insistir, no hay que descansar ni dejarse rendir, ni rendirse hasta el último día”, dijo.

Cuestionado sobre si a esos partidos Morena ofrecería cargos a cambio de sumarse a la iniciativa de reforma electoral, respondió que no se trata de un cambalache o de un intercambio de posiciones políticas para convencer.

“Yo creo que no conviene romper con la coalición, de manera personal creo que es una etapa de desencuentro transitorio, temporal, coyuntural, que yo espero lo superemos en los próximos días. No nos ponen en aprietos, yo creo que va a prevalecer la sensatez de todos los integrantes de esta coalición”, concluyó.