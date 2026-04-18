Monreal pide a Morena cerrar filas para evitar divisiones y pérdida de legitimidad

Advirtió que las disputas internas pueden debilitar a Morena frente a las presiones externas y las demandas sociales, por lo que llamó a preservar la unidad del movimiento para sostener el proyecto encabezado por Sheinbaum Pardo

Ante el riesgo de divisiones internas, Morena debe dejar de lado las disputas entre grupos y mantener la unidad para sostener su proyecto político y evitar perder legitimidad frente a la sociedad, planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

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Sostuvo que el partido atraviesa un momento decisivo, en el que deberá preservar su cohesión para sostener el proyecto político impulsado desde el gobierno federal.

En un texto difundido en redes sociales bajo el título “Unidad política y destino histórico: lecciones para el presente”, el coordinador parlamentario de Morena afirmó que la principal fortaleza de Morena no radica únicamente en su peso electoral, sino en la posibilidad de procesar las diferencias internas sin que ello derive en rupturas.

Como ejemplo, citó al expresidente sudafricano Nelson Mandela, de quien retomó la frase: “La unidad es la mayor arma que tenemos para transformar el futuro”.

Monreal Ávila consideró que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta el reto de dar continuidad a un proyecto de nación que ha tenido avances, pero todavía encuentra resistencias dentro y fuera del país.

Indicó que las presiones provenientes del exterior, particularmente de Estados Unidos, así como las demandas de la población, obligan a Morena a actuar con responsabilidad y mantener una posición común.

Advirtió que ningún partido tiene asegurada de manera permanente su permanencia en el poder y que cuando las disputas internas desplazan la relación con la sociedad, los movimientos terminan por perder legitimidad.

En ese sentido, recordó la frase del expresidente estadounidense Abraham Lincoln: “Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse”.

El legislador sostuvo que Morena debe dejar de lado los conflictos personales y evitar la conformación de bloques internos que puedan debilitar al partido. Añadió que la cohesión no implica eliminar las diferencias, sino construir acuerdos alrededor de un objetivo compartido.

Monreal Ávila afirmó que la responsabilidad política de Morena consiste en responder a las expectativas sociales y preservar un proyecto incluyente y de largo plazo. Señaló que el futuro del partido dependerá tanto de los resultados obtenidos como de su capacidad para mantenerse unido.

Finalmente, sostuvo que la experiencia histórica muestra que los movimientos divididos se debilitan, mientras que aquellos que conservan la cohesión logran mantenerse y trascender.