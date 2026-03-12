Fraude inmobiliario en CDMX: qué es el “monta rentas” y cómo operan los estafadores | Foto: Cuartoscuro.com

El fraude de “monta rentas” crece en CDMX: delincuentes se hacen pasar por dueños de inmuebles para estafar a quienes buscan rentar vivienda

Buscar casa o departamento por internet se ha convertido en una práctica cada vez más común entre quienes desean rentar vivienda de forma rápida y sencilla.

Las plataformas digitales y aplicaciones inmobiliarias permiten revisar múltiples opciones en pocos minutos. Sin embargo, este mismo entorno también ha sido aprovechado por delincuentes que han desarrollado nuevas formas de fraude inmobiliario en línea.

El aumento de las estafas en renta de vivienda

En la Ciudad de México, muchas personas optan por rentar una vivienda debido a la falta de recursos para comprar una propiedad o por no tener acceso a créditos inmobiliarios. Esta situación ha generado un escenario que los estafadores aprovechan para engañar a quienes buscan un departamento o casa en renta.

Ante el incremento de estos casos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México emitió una advertencia sobre una modalidad de fraude que ha ganado presencia en internet. Se trata de los llamados “monta rentas”, un esquema que utiliza anuncios falsos o manipulados para atraer a posibles inquilinos.

¿Qué son los “monta rentas”?

El término “monta rentas” se utiliza para describir a personas o grupos que publican ofertas de vivienda que en realidad no existen o que no están disponibles para renta. Para hacer más creíble el engaño, suelen utilizar fotografías reales de casas o departamentos que pertenecen a terceros o que fueron tomadas de otros portales inmobiliarios.

El primer paso del fraude

El modus operandi generalmente inicia cuando el estafador renta temporalmente una propiedad a través de plataformas de hospedaje, como si fuera un turista. Durante su estancia toma fotografías del inmueble y posteriormente las utiliza para crear anuncios falsos en portales de renta o redes sociales.

Cuando una persona interesada se comunica con el supuesto propietario, el delincuente ofrece información detallada del departamento o casa, como la ubicación, número de habitaciones, condiciones del contrato y el precio de renta. Todo parece legítimo y confiable, lo que facilita que la víctima crea en la oferta.

Documentos falsos para ganar confianza

Para reforzar la credibilidad del engaño, los estafadores pueden enviar fotografías de identificaciones oficiales, contratos falsificados o documentos aparentemente válidos. Con esto buscan generar confianza y urgencia en quienes desean asegurar la vivienda.

El momento en que se consuma la estafa

Finalmente, los delincuentes presionan a la víctima asegurando que hay varios interesados en el inmueble y solicitan un anticipo para apartarlo o el pago adelantado de la renta.

Una vez que la persona realiza el depósito o transferencia, el supuesto arrendador elimina el anuncio, bloquea todo contacto y desaparece con el dinero, completando así el fraude.