En 2020, un joven adolescente de 16 años llamado Carlos Alcaraz celebraba su primera victoria en el circuito ATP en Río de Janeiro. Seis temporadas después, concretamente en cuartos de final de Montecarlo, el español alcanzó los 300 triunfos de por vida tras una meteórica carrera cargada de episodios históricos. El número 1 del mundo y vigente campeón defensor de este Masters 1000, encadenó su octava victoria consecutiva en este certamen sobre tierra batida al imponerse ante Alexander Bublik.

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El murciano no tuvo problemas para imponerse en sets corridos por parciales de 6-3 y 6-0. En apenas 63 minutos, el de El Palmar, España, aseguró su presencia en semifinales, donde enfrentará a Valentin Vacherot, quien echó al quinto sembrado Alex de Miñaur. Fue una tarde de esas que parecen rutinarias, pero que en el fondo contienen la magnitud de lo extraordinario, pues significó la tricentésima ocasión que Carlitos ha levantado el brazo como ganador.

Lo más insólito es que Alcaraz ha necesitado disputar tan solo 367 encuentros para ganar 300. Es una cifra que sólo mejoran dos leyendas de este deporte como Rod Laver, con 355, y Jimmy Connors, con 363, y que curiosamente comparte con John McEnroe. Son 10 menos de los que requirió su compatriota Rafael Nadal, que alcanzó los 300 triunfos en su partido número 373.

Buena parte de esta estadística la ha labrado en los últimos tiempos sobre tierra batida, donde se ha mostrado intratable. Desde que empezó la gira en la superficie el pasado año, el murciano ha ganado 25 de los 26 partidos que ha disputado. Sólo cedió en la final de Barcelona 2025 frente a Holger Rune. Esa única mancha en el expediente dice más de su dominio que de su fragilidad.

Foto: EFE

El español había sufrido una decepcionante salida en tercera ronda en Miami ante Sebastian Korda en marzo, pero se ha mostrado cómodo en su regreso a la tierra batida esta semana en Mónaco. Después de superar a los argentinos Sebastián Báez y Tomás Martín Etcheverry, Carlitos pasó su prueba ante el octavo cabeza de serie Bublik, que se enfrentaba al español por primera vez.

Alcaraz está ahora a solo dos victorias de defender con éxito su título en Montecarlo, después de haber vencido a Lorenzo Musetti en la final del año pasado para coronarse por primera vez en este ATP Masters 1000 sobre arcilla. El español ha ganado sus últimos 16 partidos en arcilla, desde las victorias del año pasado en Roma y en Roland Garros, donde salvó tres puntos de campeonato para derrotar a Sinner.

El joven de 22 años buscará este sábado en semifinales su tercera corona de la temporada 2026, tras haber completado el Grand Slam de carrera en el pasado Australian Open en enero y ganado el ATP 500 de Doha. Mientras tanto, allá en la memoria, aquel adolescente de 16 años que celebró su primera victoria en Río de Janeiro ya no existe. En su lugar, hay un hombre de 300 triunfos que aún no ha terminado de escribir su historia.

Del otro lado de la llave, Jannik Sinner derrotó con facilidad a Felix Auger-Aliassime en sets corridos para avanzar así a las semifinales donde se enfrentará, nuevamente, a Alexander Zverev. El italiano extendió su racha ganadora en torneos de Masters 1000 a 20 partidos luego de someter a su oponente canadiense en sets corridos por parciales de 6-3 y 6-4.

El número dos del mundo, que completó el Double Sunshine con victorias en Indian Wells y el Abierto de Miami, sigue encaminado a un posible primer enfrentamiento del año con Carlos Alcaraz en la final. El transalpino solo cedió siete puntos con su servicio en un primer set dominante que se adjudicó gracias a un quiebre en el sexto juego.

Mientras que el alemán número tres del mundo selló una reñida victoria por 7-5, 6-7 (3) y 6-3 sobre Joao Fonseca para alcanzar las semifinales en Mónaco por tercera vez. Zverev aspira a conseguir su primer título ATP desde que ganara en Múnich hace 12 meses.

El alemán también podría completar un pleno de títulos en los torneos Masters 1000 sobre tierra batida, tras haber ganado previamente el Abierto de Roma y el Abierto de Madrid en dos ocasiones cada uno. En contraste, el amazónico de 19 años disputó su primer partido de cuartos de final del Masters, pero no pudo romper esa barrera que espera derrumbar en un futuro cercano para hacer frente al monopolio del llamado Big 2.