Monterrey abre temporada con dos carteles de alto contenido en la Monumental Lorenzo Garza

Anuncian carteles de la temporada 2026 en la Monumental Lorenzo Garza con figuras como Roca Rey, El Payo y Guillermo Hermoso de Mendoza

Con dos combinaciones que reúnen triunfos recientes y nombres en momento destacado, la empresa Espectáculos Monterrey anunció los carteles que darán inicio a la temporada 2026 en la Plaza de Toros Monumental Lorenzo Garza.

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El primer festejo se celebrará el domingo 26 de abril a las 16:30 horas, con una corrida mixta en la que se lidiarán ocho toros de la ganadería de La Estancia. El cartel lo encabeza el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, quien en su más reciente presentación en Monterrey cortó dos orejas, confirmando su conexión con el público regiomontano.

A pie actuarán Diego Silveti, Arturo Gilio y Marco Pérez. Silveti viene de firmar una de las faenas más completas de la pasada temporada en esta plaza, donde obtuvo dos orejas tras una labor de gran profundidad. Por su parte, el lagunero Arturo Gilio también sabe lo que es triunfar en este coso, al haber salido a hombros en su última actuación tras cortar dos apéndices, consolidándose como uno de los toreros del norte con mayor proyección.

Destaca la inclusión de Marco Pérez, joven espada que recientemente impactó en Monterrey al cortar dos orejas en festejo anterior, dejando patente su sitio y proyección como novillero puntero.

El segundo cartel se realizará el viernes 1 de mayo a las 20:30 horas, con seis toros de Jaral de Peñas para Octavio García “El Payo”, Andrés Roca Rey y Diego San Román. El Payo llega tras una actuación solvente en Monterrey en la que obtuvo una oreja, mostrando su oficio y capacidad.

En tanto, Andrés Roca Rey regresa luego de su última comparecencia en esta plaza, donde logró cortar tres orejas en una tarde de gran arrastre. Cierra el cartel Diego San Román, quien en su presentación más reciente en la Monumental Lorenzo Garza cortó dos orejas y salió a hombros, resultado que lo posiciona como uno de los jóvenes matadores más firmes del escalafón nacional.

La venta de boletos iniciará en línea el 27 de marzo a través de superboletos.com, mientras que en taquillas de la plaza comenzará el 13 de abril, en horario de 11 a 14 y de 15 a 19 horas.