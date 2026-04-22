Monterrey gana al Puebla con goles de Ocampos y Óliver Torres

En partido de equipos eliminados, Monterrey se impuso 2-1 al Puebla de la Franja en la cancha del Estadio BBVA, en la capital de Nuevo León.

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Los Rayados se fueron al descanso arriba en el marcador tras anotaciones de Lucas Ocampos, quien convirtió desde el manchón de los once pasos al minuto 42, y de Óliver Torres, que marcó al 44’ tras un pase de Ricardo Chávez.

Antes, al minuto 2, el Puebla se había adelantado con gol de Emilio Gómez, quien aprovechó un centro al área de Brayan González.

Para la segunda mitad, el ritmo del encuentro disminuyó y el marcador ya no se movió. Ganó Monterrey, pero ya de nada le sirve.