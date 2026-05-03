Montiel asume liderazgo en Morena y endurece reglas para candidaturas de 2027

Tras asumir la presidencia del partido, advirtió que no se tolerará la corrupción y se revisarán los perfiles para 2027

Con el bagage de haber manejado tan solo para este año más de un billón de pesos en programas sociales, Ariadna Montiel fue electa, por unanimidad como presidenta nacional de Morena y tendrá en sus manos la definición de miles de candidaturas para las elecciones federales de 2027, en las que además estarán en juego 17 gubernaturas y miles de presidencia municipales y diputaciones locales.

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Con la sombra de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, la nueva presidenta sentenció que ante la oposición entreguista su compromiso es no permitir ningún retroceso en la disputa por la nación frente al modelo neoliberal, que desde las sombras intenta desestabilizar al país.

Sin embargo, advirtió que no tolerará la corrupción en las filas del partido.

“Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción se debe hacer algo en contra de estas prácticas, se debe honrar al pueblo y sus recursos, en Morena los corruptos no tienen cabida“, sentenció.

En su primer discurso como presidenta del partido, dijo que quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular el próximo año deberán ser mujeres y hombres con una trayectoria impecable y aunque ganen encuestas, si se comprueba que están ligados a actos de corrupción, serán descartados del partido.

“Deben ser mujeres y hombres con un compromiso con el pueblo pues está en juego la legitimidad que nos llevó al poder y a quienes aspiren a ser coordinadores y candidatos en 2027, deben tener una trayectoria impecable”, sentenció.

Además, arremetió contra los opositores a los que calificó como traidores a la Patria por promover la intervención extranjera y advirtió que en las urnas no tienen posibilidades porque no cuentan con el respaldo del pueblo.

Agregó que su tarea no es burocrática sino de territorio, para sostener al proyecto desde abajo, para defenderlo desde la desinformación y anunció que en cada uno de los 2 mil 478 municipios del país se hará una asamblea en defensa de la soberanía nacional.

“Asumo esta responsabilidad con plena conciencia de que lo que está en juego es nuestra convicción de que no tenemos derecho a fallarle a México”, concluyó su discurso.

Asimismo, Montiel sentenció que el partido también impulsará el levantamiento del bloqueo a Cuba, porque es injusto y asfixia a la población.

Junto con Montiel rindió protesta como secretario de Finanzas Oscar del Cueto, uno de sus principales colaboradores en la Secretaría del Bienestar.